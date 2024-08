Quốc phòng - An ninh Quảng Nam tạo điều kiện cho người được đặc xá hòa nhập cộng đồng (QNO) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2024 trên địa bàn.

Cuộc họp Tiểu ban chỉ đạo về đặc xá Công an tỉnh. Ảnh: XUÂN MAI

Nhằm triển khai thực hiện tốt công tác đặc xá năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh thành lập Tiểu Ban chỉ đạo về đặc xá năm 2024 để chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác xét, đề nghị đặc xá đúng quy định.

Công an tỉnh chỉ đạo Trại tạm giam, Cơ quan Thi hành án hình sự (THAHS) Công an cấp huyện thực hiện tốt việc vận động, hướng dẫn và tạo điều kiện cho phạm nhân liên lạc với thân nhân của họ, đôn đốc việc thực hiện hình phạt bổ sung, thi hành nghĩa vụ trả lại tài sản, bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ dân sự khác tại Cơ quan THAHS; thu các khoản tiền mà phạm nhân hoặc thân nhân của họ tự nguyện nộp tại Trại tạm giam, Cơ quan THAHS Công an cấp huyện để thi hành án và giải quyết các thủ tục liên quan.

Công an tỉnh được giao tổ chức công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước; thực hiện các chế độ chính sách đối với người được đặc xá; chỉ đạo công tác tiếp nhận, đưa đón, bàn giao người được đặc xá theo đúng hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá Trung ương.

Công an cấp huyện hướng dẫn UBND cấp xã tổ chức tiếp nhận, quản lý, tìm hiểu hoàn cảnh của từng người được đặc xá trở về để giáo dục, giúp đỡ; tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể giới thiệu, vận động các doanh nghiệp hỗ trợ, tạo việc làm cho người được đặc xá ổn định cuộc sống, phòng ngừa tái phạm tội và vi phạm pháp luật.

Công an các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện Thông tư số 10, ngày 15/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù của lực lượng Công an nhân dân để tổ chức thực hiện công tác tiếp nhận, quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người được đặc xá, thực hiện các biện pháp bảo đảm công tác tái hòa nhập cộng đồng và Quyết định số 22, ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá để giúp đỡ họ ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

UBND tỉnh giao Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện phối hợp với các tổ chức thành viên, cơ quan có liên quan để tuyên truyền, phổ biến chủ trương về công tác đặc xá năm 2024.

Mặt trận phối hợp với chính quyền địa phương giáo dục, giúp đỡ, tạo điều kiện cho người được đặc xá trở về hòa nhập với gia đình và cộng đồng; tạo việc làm, ổn định cuộc sống và trở thành người có ích cho xã hội, phòng ngừa tái phạm, vi phạm pháp luật.