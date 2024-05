Thể thao Quảng Nam tập trung chuẩn bị tốt nhất cho Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc (QNO) - Sáng nay 10/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc khu vực III năm 2024 tỉnh Quảng Nam để nghe báo cáo tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị và nhiệm vụ trong thời gian đến.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp. Ảnh: X.P

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT, Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) toàn quốc khu vực III năm 2024 do tỉnh Quảng Nam đăng cai sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 20/6/2024, trong đó lễ khai mạc tổ chức vào ngày 12/6 tại Nhà thi đấu TD-TT tỉnh. Có 12 tỉnh, thành phố tham gia thi đấu 11 môn ở các cấp tiểu học, THCS, THPT.

Thời gian qua, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất được UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương nhanh chóng triển khai thực hiện. Có 8 địa điểm trên địa bàn của 3 địa phương là TP.Tam Kỳ, huyện Núi Thành và TP.Hội An được chọn để tổ chức các môn trong chương trình thi đấu của HKPĐ. Hiện nay, một số địa điểm được chọn tổ chức thi đấu đang trong quá trình đầu tư nâng cấp, cải tạo để đáp ứng yêu cầu tổ chức.

Bà Phan Thị Hà - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cho biết đơn vị thi công cam kết hoàn thành đúng tiến độ như cam kết, trước ngày 8/6 đối với đường chạy, trước ngày 15/6 hai đầu bán nguyệt hố nhảy xa, nhảy cao và khán đài 5/6.

Công tác chuẩn bị được các sở, ban, ngành triển khai tích cực, đảm bảo tiến độ. Ảnh: X.P

Theo ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An, địa phương đảm bảo tuyên truyền, đảm bảo công tác an toàn an ninh, vệ sinh an toàn thực phẩm. Đề nghị ban tổ chức cung cấp địa điểm lựa chọn lưu trú, các đoàn để thành phố chỉ đạo các ngành chức năng làm việc với các điểm để có giải pháp hỗ trợ, đảm bảo an toàn, giá cả, vệ sinh an toàn thực phẩm, tạo hình ảnh đẹp đối với các tỉnh, thành trên cả nước về Hội An thi đấu.

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên dự cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đánh giá cao công tác chuẩn bị của các sở, ban, ngành, địa phương trong thời gian qua; đồng thời đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và đơn vị thi công bám sát công trình, đôn đốc thi công đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các hạng mục sân Tam Kỳ để tổ chức môn điền kinh.

Nhấn mạnh việc tổ chức thành công HKPĐ toàn quốc khu vực III sắp tới thể hiện hình ảnh Quảng Nam và công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức của tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đề nghị các thành viên ban chỉ đạo, ban tổ chức tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, công việc trong thời gian tới gắn với vai trò, trách nhiệm. Đồng thời, xây dựng chương trình, kịch bản chi tiết các nhiệm vụ; trong đó ban hành danh mục, chương trình xuyên suốt trong thời gian HKPĐ diễn ra, như địa điểm, thời gian, thành phần tham gia. Trên cơ sở đó phân giao đơn vị chủ trì thực hiện, đảm bảo chất lượng.