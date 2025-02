Xã hội Quảng Nam thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành quản lý an toàn thông tin mạng (QNO) - Ngày 17/2, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành và các tổ công tác giúp việc nhằm điều phối và hỗ trợ công tác bàn giao, tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng từ Sở Thông tin và Truyền thông sang Công an tỉnh.

Trung tâm Giám sát an toàn thông tin tỉnh Quảng Nam. Ảnh minh họa: NAM PHƯƠNG

Ban Chỉ đạo liên ngành được thành lập để giám sát, điều phối quá trình tiếp nhận nhiệm vụ, đảm bảo các hoạt động liên quan đến bảo vệ an toàn thông tin mạng được triển khai một cách liên tục, không gián đoạn. Ban Chỉ đạo do Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng ban; 4 Phó Trưởng ban là lãnh đạo các sở liên quan.

Ngoài ra có 4 tổ công tác được thành lập để hỗ trợ Ban Chỉ đạo. Cụ thể: Tổ công tác pháp chế có trách nhiệm rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp lý, quy định liên quan đến công tác quản lý an toàn thông tin mạng. Tổ này sẽ giúp xây dựng hồ sơ pháp lý cho việc tiếp nhận nhiệm vụ và xử lý các vướng mắc pháp lý trong quá trình chuyển giao.

Tổ công tác tổ chức đảm nhiệm khảo sát, đánh giá cơ cấu tổ chức và nhân sự của các đơn vị liên quan, xây dựng phương án sắp xếp nhân sự và đề xuất mô hình tổ chức lực lượng an ninh, an toàn thông tin mạng tại Công an tỉnh.

Tổ công tác phương tiện, thiết bị, ứng dụng tiến hành kiểm tra và đánh giá các phương tiện, thiết bị, ứng dụng hiện có phục vụ cho việc quản lý an toàn thông tin mạng. Tổ này cũng sẽ đề xuất phương án vận hành, quản lý các hệ thống sau khi tiếp nhận.

Tổ công tác tài chính, tài sản chịu trách nhiệm rà soát, thống kê các tài sản, cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ công tác bảo vệ an toàn thông tin mạng. Tổ sẽ xây dựng phương án tiếp nhận và bàn giao tài sản, đồng thời triển khai các hoạt động tài chính nhằm bảo đảm sự liên tục trong công tác bảo vệ an toàn thông tin mạng.

Công tác tiếp nhận được thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Công an và theo phương án sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả.