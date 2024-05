Tài chính - Thị trường Quảng Nam thu ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm đạt 10.237 tỷ đồng Theo UBND tỉnh, ước thu ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm 2024 đạt 10.237 tỷ đồng (đạt 43% dự toán, tăng 26% so cùng kỳ năm trước).

Sản xuất, lắp ráp ô tô của Trường Hải tăng mạnh trong 5 tháng đầu năm. Ảnh: T.D

Trong đó, thu nội địa 8.612 tỷ đồng (đạt 43% dự toán, tăng 35% so cùng kỳ năm trước) và thu cân đối từ xuất, nhập khẩu 1.596 tỷ đồng (đạt 46%).

Tổng chi ngân sách khoảng 9.519 tỷ đồng (đạt 34% dự toán, tăng 32% so cùng kỳ năm 2023). Trong đó, chi đầu tư phát triển 4.588 tỷ đồng (đạt 94%), chi thường xuyên 4.897 tỷ đồng (đạt 35%).

Ước đến cuối tháng 5/2024, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn tỉnh đạt 90.902 tỷ đồng (tăng 2% so đầu tháng và tăng 6,55% so đầu năm).

Dư nợ cho vay đạt 109.867 tỷ đồng (tăng 1,6% so đầu tháng và tăng 2,83% so đầu năm. Tổng nợ xấu khoảng 2.000 tỷ đồng, chiếm 1,82%/tổng dư nợ, giảm 52,5% so tháng trước.

Theo một thống kê khác, có 152 doanh nghiệp mới gia nhập thị trường, bằng cùng kỳ năm trước; tuy nhiên số vốn đăng ký thành lập mới chỉ khoảng 569 tỷ đồng, giảm 44,4% so cùng kỳ.

Theo tính toán, vốn đăng ký bình quân của một doanh nghiệp thành lập mới chỉ đạt 3,7 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với vốn bình quân của một doanh nghiệp thành lập cùng kỳ 2023 (đạt 6,7 tỷ đồng).

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 188 đơn vị, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm trước, góp phần đưa số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường tăng 12,2% ( 340 doanh nghiệp), nhưng số lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường vẫn tiếp tục gia tăng 14,2% so cùng kỳ năm 2023 (619 doanh nghiệp).