Quốc phòng Quảng Nam, Thừa Thiên Huế và Kon Tum phối hợp chặt chẽ với tỉnh Sê Kông trong quản lý, bảo vệ biên giới (QNO) - Chiều 28/11, tại tỉnh Sê Kông (Lào), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sê Kông tổ chức hội đàm lần thứ 18 năm 2024 với Đoàn đại biểu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) 3 tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Kon Tum (Việt Nam).

Ký kết biên bản hội đàm lần thứ 18 giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sê Kông với Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh Quảng Nam, Kon Tum, Thừa Thiên Huế. Ảnh: B.P

Tham dự hội đàm, đoàn Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sê Kông do Thiếu tướng Thong Sy Kun Sạ Nạ - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc phòng - an ninh tỉnh, Chỉ huy trưởng Quân sự Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sê Kông làm trưởng đoàn. Về phía đoàn Việt Nam do Đại tá Hoàng Văn Mẫn - Chính ủy BĐBP tỉnh Quảng Nam làm trưởng đoàn, cùng dự có Đại tá Phạm Tùng Lâm - Chính ủy BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế và Đại tá Lê Minh Chính - Chính ủy BĐBP tỉnh Kon Tum.

Tại hội đàm, hai bên đánh giá cao kết quả công tác phối hợp bảo vệ biên giới từ tháng 7/2023 đến nay. Bộ Chỉ huy BĐBP 3 tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Kon Tum đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sê Kông trong quản lý, bảo vệ biên giới, giữ nguyên trạng hệ thống đường biên, mốc quốc giới; phối hợp giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội hai bên biên giới; tuần tra kiểm soát, ngăn chặn hiệu quả các hoạt động xuất nhập cảnh trái quy định.

Duy trì thực hiện nghiêm Nghị định thư về đường biên giới và các mốc quốc giới, Hiệp định về Quy chế khu vực biên giới Việt Nam - Lào, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân hai bên biên giới.

Đại tá Hoàng Văn Mẫn - Chính ủy BĐBP tỉnh Quảng Nam tặng quà Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sê Kông. Ảnh: B.P

Hai bên tổ chức tuần tra song phương 55 lượt/1.218 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; tuần tra song phương cấp tỉnh 1 lượt/24 cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, tuyệt đối không bị động, bất ngờ.

Nhân dịp lễ, tết của Lào, Bộ Chỉ huy BĐBP 3 tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Kon Tum và các đồn biên phòng tuyến biên giới đất liền thăm, tặng quà Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sê Kông, lực lượng bảo vệ biên giới và chính quyền địa phương nước tiếp giáp với tổng giá trị gần 200 triệu đồng.

Ngoài ra, tham mưu UBND huyện, tỉnh và huy động doanh nghiệp tặng quà chính quyền, lực lượng bảo vệ biên giới, cửa khẩu đối diện với tổng giá trị hơn 85 triệu đồng. Các đồn biên phòng tuyến biên giới đất liền tiếp tục duy trì chương trình "Nâng bước em đến trường" dành cho học sinh các bản tiếp giáp với số tiền hỗ trợ hằng tháng 500 nghìn đồng/em...

Đại biểu chụp hình lưu niệm tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sê Kông. Ảnh: B.P

Qua thảo luận tại hội đàm, hai bên thống nhất phương hướng phối hợp năm 2025, tập trung vào các nội dung trọng tâm: Tích cực tham mưu chính quyền các cấp hai bên trong phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới; đẩy mạnh tuyên truyền cho nhân dân khu vực biên giới nâng cao ý thức chấp hành Hiệp định về Quy chế biên giới Việt Nam - Lào, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.

Duy trì công tác tuần tra song phương bảo vệ an toàn đường biên, mốc giới, kiểm soát chặt chẽ hoạt động qua lại biên giới; phối hợp chặt chẽ trong đấu tranh phòng chống tội phạm trên tinh thần đoàn kết, tôn trọng chủ quyền và luật pháp mỗi nước...