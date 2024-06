Quốc phòng - An ninh Quảng Nam tích cực chuẩn bị Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở (QNO) - Sáng 21/6, đoàn công tác của Bộ Công an do Đại tá Nguyễn Thanh Bình - Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tại tỉnh Quảng Nam.

Đoàn kiểm tra làm việc với Công an huyện Duy Xuyên.



Quảng Nam vinh dự là 1 trong 6 địa phương trên cả nước được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về dự, chỉ đạo, động viên Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở vào ngày 1/7/2024. Và huyện Duy Xuyên là địa phương được chọn là đơn vị điểm của tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã báo cáo tiến độ chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, trong đó tập trung vào một số nội dung cơ bản như việc bố trí nguồn nhân lực; công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị; việc tổ chức tập huấn diễu binh, diễu hành, diễn tập thực binh phục vụ Lễ ra mắt và các nội dung trong chương trình.

Theo đó, huyện Duy Xuyên đã chuẩn bị cơ bản các nội dung của chương trình lễ ra mắt như địa điểm, chương trình, kịch bản chương trình lễ ra mắt.

Những ngày qua, Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp huyện Duy Xuyên huy động cán bộ chiến sĩ các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh, Công an huyện Duy Xuyên, lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở và các lực lượng tại địa phương phối hợp tổ chức tập luyện các tình huống thực binh và diễu hành biểu dương lực lượng dưới sự hướng dẫn của các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Nam. Đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cho buổi lễ đang được triển khai một cách chủ động, tích cực, khẩn trương.

Diễn tập các tình huống tham gia nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở cơ sở



Bên cạnh đó, Công an tỉnh Quảng Nam cũng đã chỉ đạo công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh xây dựng kế hoạch, lựa chọn “điểm” và chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Thay mặt đoàn kiểm tra của Bộ Công an, đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Bình - Trưởng đoàn đã đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức lễ ra mắt tại Quảng Nam. Đại tá Nguyễn Thanh Bình đề nghị công an tỉnh tiếp tục phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền tạo điểm nhấn để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ hơn về mục đích, ý nghĩa của việc triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và bảo đảm mọi hoạt động của buổi lễ diễn ra đúng kế hoạch.