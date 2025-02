Xây dựng Đảng Quảng Nam trên hành trình 95 mùa xuân có Đảng Mùa xuân năm 1930, ngày 3/2 (mùng 5, Tết Canh Ngọ), hội nghị hợp nhất 3 tổ chức Cộng sản họp tại Cửu Long (Hồng Kông, Trung Quốc) đã nhất trí thành lập một đảng thống nhất, lấy tên Đảng Cộng sản Việt Nam. Trải qua 95 mùa xuân có Đảng, đất nước ta từng bước đi lên, để đến hôm nay dẫn dắt toàn dân tộc vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình.

Tuổi trẻ Quảng Nam dâng hoa tri ân tại Di tích lịch sử Cây Thông Một - nơi thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam. Ảnh: T.S

Trên hành trình 95 năm ấy, với sự đoàn kết, thống nhất ý chí và khát vọng vươn lên, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xứ Quảng đã lập nên nhiều kỳ tích, tạo tiền đề, nền tảng vững chắc để tỉnh phát triển nhanh và bền vững, tự tin cùng với cả nước hướng đến mục tiêu phía trước.

Những mốc son

Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, vào ngày 28/3/1930 tại địa điểm Cây Thông Một, xã Cẩm Hà (nay là khối phố Tân Thanh, phường Tân An), TP.Hội An, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam được thành lập, là Đảng bộ tỉnh ra đời “sớm thứ hai cả nước, chỉ sau Đảng bộ TP.Hà Nội”. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa to lớn đối với Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Quảng Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Trải qua 95 năm xây dựng và trưởng thành (1930 - 2025), gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng (1986 - 2025), 50 năm giải phóng (1975 - 2025), đặc biệt, sau gần 30 năm tái lập, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đã lãnh đạo quân và dân toàn tỉnh lập nên những thành tựu rất đỗi tự hào.

Với sự nhạy bén, linh hoạt, đặc biệt là sự vận dụng sáng tạo “Chỉ thị Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”, Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân trong tỉnh kịp thời chớp thời cơ khởi nghĩa giành chính quyền vào tháng Tám năm 1945, đưa Quảng Nam trở thành một trong những tỉnh, thành khởi nghĩa giành chính quyền sớm nhất trong cả nước.

Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954) và 21 năm trường kỳ chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975), phong trào cách mạng Quảng Nam đã vượt qua muôn trùng khó khăn, thử thách khốc liệt, hoàn thành nhiệm vụ giải phóng hoàn toàn quê hương (24/3/1975), góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975).

Năm mươi năm sau ngày quê hương giải phóng, gần 30 năm tái lập, từ một tỉnh nghèo, nông nghiệp thuần túy, đến nay Quảng Nam đã tạo nên chuyển biến tích cực trên tất cả lĩnh vực, xây dựng hình ảnh, diện mạo và vị thế của một Quảng Nam chủ động, sáng tạo trong tư duy; đúng đắn, quyết liệt trong hành động... Dấu ấn nổi bật đó là sự bức phá rất nhanh về kinh tế; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao. Từ một tỉnh nằm trong nhóm nghèo nhất nước, phải nhận trợ cấp hơn 70% ngân sách Trung ương, đến năm 2024 quy mô nền kinh tế Quảng Nam đã hơn 129 nghìn tỷ đồng, thuộc nhóm các tỉnh, thành phố có đóng góp ngân sách cho trung ương. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, đến năm 2024 chỉ còn 4,56%; toàn tỉnh có 137/193 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát được tập trung triển khai và đạt được nhiều kết quả tích cực…

Dấu ấn nổi bật đáng chú ý của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam là từ gần 80 đảng viên vào cuối năm 1930, đến cuối năm 2024 toàn Đảng bộ có 1.119 tổ chức cơ sở đảng với 73.495 đảng viên. Các đảng viên được tôi luyện trong thực tiễn và trưởng thành vượt bậc, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên ngày càng nâng lên.

Những thắng lợi trên là nhờ sự lãnh đạo đúng đắn, tư duy đổi mới, sáng tạo, bản lĩnh chính trị vững vàng, sự đoàn kết, thống nhất tư tưởng chính trị, hành động cách mạng của Đảng bộ Quảng Nam, được nhân dân trong tỉnh đồng tình, hưởng ứng. Những thành tựu đó được tạo dựng, vun đắp qua nhiều thế hệ nối tiếp, tạo tiền đề, nền tảng vững chắc để tỉnh phát triển nhanh và bền vững, tự tin cùng với cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Tự tin bước vào kỷ nguyên mới

Kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã nhấn mạnh mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước. Mục tiêu đó cũng chính là khát vọng - khát vọng phấn đấu vươn lên từ chính bản lĩnh, ý chí, sức mạnh và tinh thần đoàn kết đồng lòng của con người xứ Quảng. Đó là sự kết tinh trí tuệ, tầm nhìn, ý chí, khát vọng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đối với sự phát triển của quê hương. Khát vọng ấy được xây dựng trên nền tảng kế thừa, phát huy thành quả trong suốt chặng đường qua. Đồng thời đó cũng chính là sứ mệnh mà Quảng Nam phải quyết tâm thực hiện nhằm hiện thực hóa mục tiêu “khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Hiện thực hóa mục tiêu và khát vọng phát triển tỉnh Quảng Nam theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII và Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tại các diễn đàn, hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy luôn nhấn mạnh đến giải pháp hàng đầu là tập trung xây dựng, chỉnh đốn đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, gắn với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ đảng viên và cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt, thật sự có đức, có tài, ngang tầm nhiệm vụ. Qua đó, củng cố niềm tin, sự gắn bó của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

Cùng với đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, chăm lo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân…, Quảng Nam hướng đến sự phát triển bền vững đi đôi cùng nâng cao năng lực khoa học công nghệ; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Và nền tảng cho phát triển bền vững, gắn liền với sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và gốc rễ giá trị văn hóa, con người Quảng Nam. Lật giở lịch sử truyền thống, văn hóa của vùng đất xứ Quảng, những giá trị ấy đã được minh chứng, khi càng khó khăn, thách thức, người Quảng Nam càng tỏ rõ bản lĩnh, tố chất, trí tuệ, sự bình tĩnh, sáng tạo, khát vọng vươn lên.

Những thành tựu qua 95 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 50 năm giải phóng quê hương là hết sức quan trọng, tạo tiền đề vững chắc, là động lực to lớn để Quảng Nam viết tiếp trang sử hào hùng, tạo nên những kỳ tích trong giai đoạn mới. Chặng đường phía trước đang mở ra cho Quảng Nam nhiều thời cơ, thuận lợi mới; song cũng không ít khó khăn, thách thức. Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương. Từ những thành quả đã được bồi đắp, những kinh nghiệm quý báu của các thế hệ đi trước, “khát vọng” chính là động lực để tiếp tục đồng tâm hiệp lực đưa mảnh đất xứ Quảng phát triển toàn diện, mạnh mẽ, bứt phá, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình.