Quốc phòng - An ninh Quảng Nam triển khai lấy ý kiến nhân dân về sửa đổi Hiến pháp 2013 qua VNeID (QNO) - Công an tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Kế hoạch triển khai lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 2013 thông qua ứng dụng VNeID, thực hiện theo kế hoạch của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an.

Mọi người dân có tài khoản định danh mức 2 đều có thể góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 2013 thông qua ứng dụng VNeID. Trong Ảnh: Người dân đăng ký tài khoản định danh mức 2. Ảnh: THÀNH CÔNG

Kế hoạch nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đảm bảo tính dân chủ, minh bạch và rút ngắn thời gian tổng hợp ý kiến. Từ ngày 9/5 đến 5/6/2025, Công an tỉnh sẽ đẩy mạnh tuyên truyền qua truyền thông đại chúng, mạng xã hội, Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh, phát hành các pano, video hướng dẫn...

Mọi công dân có tài khoản định danh điện tử mức 2 trên VNeID đều có thể tham gia góp ý. Ngoài ra, Công an Quảng Nam cũng yêu cầu 100% cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh tham gia ý kiến dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 qua ứng dụng VNeID, hoàn thành trước ngày 30/5/2025.

Công an tỉnh sẽ phối hợp các ban ngành địa phương thiết lập các điểm hỗ trợ cố định hoặc lưu động, hướng dẫn người dân tham gia ý kiến vào nội dung dự thảo trên ứng dụng VNeID.

Công an tỉnh giao Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội chủ trì, phối hợp với các lực lượng và công an các xã, phường, thị trấn, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trong quá trình thực hiện.

Kế hoạch cũng nhấn mạnh việc hướng dẫn người dân cài đặt và kích hoạt VNeID mức 2 để tham gia đóng góp ý kiến.