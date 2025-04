Quảng Nam triển khai phòng chống tội phạm và mua bán người tại các cơ sở y tế

Công an sẽ phối hợp với ngành y tế tăng cường phổ biến, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và mua bán người, đặc biệt tại các cơ sở y tế. Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế chủ trì, chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh tiếp tục thực hiện các nội dung trong Quyết định số 623/QĐ-TTg ngày 14/4/2016 và Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030 và Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Sở Y tế cũng được giao phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ngành liên quan tăng cường phổ biến, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và mua bán người, đặc biệt tại các cơ sở y tế đông đúc hoặc có tình hình an ninh phức tạp.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên về phòng chống tội phạm và mua bán người cũng được chú trọng. Sở Y tế sẽ phối hợp với Công an tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh các hoạt động này, đồng thời tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng giao tiếp và ứng xử cho nhân viên y tế nhằm giảm thiểu rủi ro mất an ninh trật tự.

Sở Nội vụ được yêu cầu phối hợp với Sở Y tế và Công an tỉnh rà soát, hỗ trợ nguồn nhân lực để đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống tội phạm tại các cơ sở y tế.

UBND tỉnh nhấn mạnh các sở, ngành cần khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, đồng thời báo cáo kết quả theo quy định.