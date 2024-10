Giao thông - Xây dựng Quảng Nam triển khai thí điểm mô hình thiết bị giám sát thi cử, sát hạch lái xe (QNO) - Sáng nay 19/10, Sở GTVT và Công an tỉnh Quảng Nam chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan triển khai mô hình 17 “Thiết bị giám sát thi cử, sát hạch lái xe”.

Ông Lê Quang Hiếu - Phó Giám đốc Sở GTVT phát biểu tại buổi triển khai thí điểm mô hình 17. Ảnh: T.C

Mô hình 17 “Thiết bị giám sát thi cử, sát hạch lái xe” được triển khai thí điểm tại Trung tâm Sát hạch lái xe thuộc Công ty TNHH Phúc Hoàng Ngân (đóng tại xã Tam Đàn, Phú Ninh).

Đây là một trong 43 mô hình thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án 06 của Chính phủ, với mục tiêu sử dụng, tích hợp đầu đọc, thiết bị di động kiểm soát, định danh chính xác người dự thi, tránh người dự thi gian lận khi tham dự kỳ sát hạch lái xe.

Giám sát thi cử, sát hạch lái xe thông qua thiết bị do Viettel Quảng Nam cung cấp. Ảnh: T.C

Sở GTVT triển khai thí điểm mô hình 17 tại kỳ thi sát hạch lái xe ô tô cho các thí sinh khóa 52/24B1 (4901024B11012), 53/24B1 (4901024B11013), 63/24B2 (49010K24B2011), 28/24C (49010K24C003) và thí sinh thi lại vì lý do vắng thi, thi trượt tại các kỳ sát hạch của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp lái xe Phú Ninh; các thí sinh khóa K12 (4900124B11003), K281B2 (49001K24B2003) và thí sinh thi lại vì lý do vắng thi, thi trượt tại các kỳ sát hạch của Trường Cao đẳng Quảng Nam; các thí sinh thi lại để cấp lại giấy phép lái xe (do giấy phép lái xe trễ hạn).

Ông Lê Quang Hiếu - Phó Giám đốc Sở GTVT thông tin, để triển khai hiệu quả công tác đào tạo, sát hạch lái xe, nhất là nâng cao hiệu quả giám sát hoạt động thi lý thuyết, sát hạch, đơn vị phối hợp Viettel Quảng Nam triển khai thí điểm mô hình “Thiết bị giám sát thi cử, sát hạch lái xe” để phục vụ giám sát, nhận dạng thí sinh tham gia các kỳ sát hạch lái xe ô tô do đơn vị tổ chức.

Quá trình triển khai giám sát thuận lợi, nhanh chóng, bảo mật dữ liệu. Ảnh: T.C

Thực hiện kế hoạch theo chỉ đạo UBND tỉnh, Sở GTVT đã phối hợp các cơ quan gồm Sở TT-TT, Công an tỉnh và đơn vị hỗ trợ phần mềm là Viettel Quảng Nam. Đến tháng 9/2024, phần mềm của Viettel Quảng Nam cơ bản đáp ứng để thực hiện thí điểm mô hình 17.

“Năm 2024, Sở GTVT đã tổ chức 91 kỳ sát hạch, hiện chưa phát hiện trường hợp gian lận, thi hộ. Tuy nhiên, quá trình tổ chức sát hạch mất nhiều thời gian để kiểm tra bằng mắt thường. Khi áp dụng mô hình này, hội đồng sát hạch sẽ xác định chính xác đối tượng dự thi và triển khai các nội dung trong bài thi từ bài thi lý thuyết, mô phỏng, sa hình và lái xe trên đường, thuận lợi cho cả sát hạch viên lẫn thí sinh.

Sau thời gian thí điểm, Sở GTVT Quảng Nam sẽ nhân rộng ứng dụng công nghệ này trong hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh. Đồng thời triển khai các giải pháp đồng bộ phát triển VNeID và ứng dụng dữ liệu công dân số trên nguyên tắc thống nhất, liên thông dữ liệu hướng đến tiện ích cho người dân, doanh nghiệp” - ông Hiếu chia sẻ.

Kỳ sát hạch diễn ra an toàn, nghiêm túc dưới sự giám sát chặt chẽ của các đơn vị liên quan. Ảnh: T.C

Ghi nhận tại buổi thi sát hạch lái xe sáng 19/10 tại Trung tâm Sát hạch lái xe thuộc Công ty TNHH Phúc Hoàng Ngân, việc triển khai mô hình bước đầu cho thấy hiệu quả khá tốt.

Việc giám sát, nhận dạng thông qua thiết bị giám sát không mất nhiều thời gian, đảm bảo kiểm soát, định danh chính xác người dự thi, tránh người dự thi gian lận khi sát hạch lái xe.

Thiết bị được lắp đặt phục vụ giám sát ở từng nội dung sát hạch. Ảnh: T.C

Thí sinh dự thi sát hạch không mất quá nhiều thời gian trong khâu kiểm tra trước mỗi nội dung thi, góp phần tạo tâm lý thoải mái cho người dự thi sát hạch.

Kỳ thi sát hạch lái xe do Trung tâm Sát hạch lái xe thuộc Công ty TNHH Phúc Hoàng Ngân tổ chức ngày 19/10 có tổng cộng 374 thí sinh, gồm 126 thí sinh dự thi sát hạch hạng B1, 192 thí sinh dự thi hạng B2 và 56 thí sinh dự thi hạng C.

[VIDEO] - Ông Lê Quang Hiếu - Phó Giám đốc Sở GTVT thông tin việc triển khai thí điểm mô hình 17: