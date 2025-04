Du lịch Quảng Nam tung loạt kích cầu, mời gọi đến “miền xanh di sản” (QNO) - Sáng 4/4, tại TP.Hồ Chí Minh, ngành du lịch Quảng Nam tổ chức công bố loạt ưu đãi kích cầu thông qua Hội nghị quảng bá, xúc tiến du lịch và giới thiệu chương trình ưu đãi thu hút khách du lịch đến Quảng Nam năm 2025.

Hội nghị quảng bá, xúc tiến du lịch và giới thiệu chương trình ưu đãi thu hút khách du lịch đến Quảng Nam năm 2025 diễn rạ sáng 4/4 tại TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: Sở VH-TT&DL Quảng Nam

Hội nghị do Sở VH-TT&DL Quảng Nam tổ chức. Tham dự và đồng chủ trì hội nghị có ông Hà Văn Siêu - Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam.

Nhiều ưu đãi

Thông tin tại hội nghị, Giám đốc Sở VH-TT&DL Quảng Nam Nguyễn Thanh Hồng cho biết, chương trình ưu đãi thu hút khách du lịch năm 2025 với chủ đề “Quảng Nam - miền xanh di sản” có tổng giá trị ưu đãi tương đương 10 tỷ đồng, với sự đồng hành của 70 doanh nghiệp du lịch địa phương cùng các bên liên quan.

Chương trình diễn ra từ tháng 4 đến tháng 11 năm 2025, gồm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 “Quảng Nam - Cảm xúc mùa hè” từ tháng 4 đến tháng 8/2025 và giai đoạn 2 “Mùa vàng xứ Quảng” từ tháng 9 đến hết tháng 11/2025.

Cụ thể, một số chương trình ưu đãi đặc biệt lên đến 50% được các đơn vị giới thiệu tại hội nghị như khám phá rừng dừa Bảy Mẫu và trải nghiệm ẩm thực bản địa giá vé chỉ còn 450 nghìn đồng/khách cho đoàn 10 - 15 khách trong tháng 9 và tháng 10/2025 (giá bình thường là 900 nghìn đồng/khách).

Tour khám phá làng gốm cổ ven sông và Công viên đất nung lớn nhất Việt Nam (Thanh Hà Deluxe Terra tour) cũng giảm 50% giá từ nay đến hết tháng 10/2025 (người lớn còn 200 nghìn đồng; trẻ em từ 3 - 15 tuổi còn 150 nghìn đồng).

New World Hoiana Hotel là một trong những khu lưu trú cao cấp trên địa bàn tỉnh đồng hành cùng chương trình kích cầu du lịch "Quảng Nam - miền xanh di sản". Ảnh: QUỐC TUẤN

Một số khu lưu trú hạng sang ở Quảng Nam cũng đồng hành dành ưu đãi lớn cho du khách trong mùa kích cầu năm nay như: Radisson Blu Hoi An Resort (đặt 3 trả 2; áp dụng từ ngày 4 - 28/4 và 4 - 30/9); New World Hoiana Hotel áp dụng giảm 50% giá phòng cho khách lưu trú qua đêm thứ 2 (áp dụng cho giai đoạn đặt phòng từ 5 - 20/4 và thời gian lưu trú kéo dài đến tháng 9/2025)...

Quảng Nam hiện có 2 di sản văn hóa thế giới là Đô thị cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn cùng khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An. Quảng Nam có 125km bờ biển với nhiều bãi tắm nổi tiếng; tỉnh có 19 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; gần 460 di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh nổi tiếng cũng như hàng chục lễ hội độc đáo; 3 sân golf đạt chuẩn quốc tế... Khu đền tháp Mỹ Sơn là một trong 2 di sản văn hóa thế giới của tỉnh Quảng Nam. Ảnh: QUỐC TUẤN Trong 3 tháng đầu năm 2025, lượng khách tham quan, lưu trú du lịch đạt hơn 2,2 triệu lượt (tăng 10% so với cùng kỳ năm 2024). Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 1,7 triệu lượt khách (tăng 11% so với cùng kỳ năm 2024); khách nội địa đạt 515.000 lượt (tăng 9% so với cùng kỳ năm 2024).

Tăng cường liên kết

Hội nghị quảng bá, xúc tiến du lịch và giới thiệu chương trình ưu đãi thu hút khách du lịch đến Quảng Nam năm 2025 chứng kiến nhiều ký kết giữa các bên liên quan để thúc đẩy thu hút khách, tạo thuận lợi nhất cho du khách đến Quảng Nam.

Dịp này, Công ty Cổ phần Ivivu (hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến) và nhiều doanh nghiệp du lịch Quảng Nam đã ký kết hợp tác để tích hợp nhiều ưu đãi kích cầu du lịch, lan tỏa rộng rãi hơn nữa các gói kích cầu đến khách du lịch ở khắp nơi.

Ký kết hợp tác phát triển du lịch Quảng Nam giữa Công ty CP Ivivu với nhiều doanh nghiệp du lịch tại địa phương. Ảnh: QUỐC TUẤN

Bà Lưu Huyền Thoại - Giám đốc Phát triển đối tác (Hoiana Resort & Golf) cho biết, thỏa thuận hợp tác với Ivivu nhằm mang đến nhiều gói sản phẩm đặc sắc, đa dạng, giúp du khách dễ dàng tiếp cận những trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp với mức ưu đãi tốt nhất.

Với tổ hợp nghỉ dưỡng, giải trí, ẩm thực bao gồm hơn 1.200 phòng, hơn 20 khách sạn, các khu vui chơi giải trí, thể thao phong phú, đặc biệt là khu trẻ em PLAY Kids' Club... cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn, Hoiana Resort & Golf hứa hẹn là điểm đến không thể bỏ lỡ tại tỉnh Quảng Nam trong thời gian tới.

Cũng tại hội nghị, Sở VH-TT&DL Quảng Nam đã ký kết hợp tác phát triển du lịch với Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken

Việt Nam và hợp tác phát triển du lịch đường sắt đến Quảng Nam với Công ty Công ty CP Vận tải Đường sắt.

Ký kết hợp tác giữa Sở VH-TT&DL Quảng Nam với Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam. Ảnh: Sở VH-TT&DL

Hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch Quảng Nam, Vietravel cũng tung nhiều gói du lịch trọn gói với mức giá hấp dẫn có tính liên kết đậm nét giữa các điểm đến (khởi hành từ TP.Hồ Chí Minh) như: "Nơi thiên nhiên giao hòa cùng văn hóa" với cung đường Hội An - Mỹ Sơn - Cổng Trời Đông Giang - làng rau Trà Quế; "Sức sống mới miền di sản" với cung đường Đà Nẵng - Hội An - Phong Nha - Huế; "Dấu ấn phố cổ - ký ức rực rỡ" với hai điểm đến Đà Nẵng - Hội An...

Ông Hà Văn Siêu - Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam cho rằng, sự hợp tác chặt chẽ giữa các bên liên quan, trong đó có chính quyền, doanh nghiệp TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam với Quảng Nam là rất quan trọng.

Ông Hà Văn Siêu - Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Sở VH-TT&DL Quảng Nam

"Chúng ta cần tận dụng lợi thế của từng địa phương để xây dựng các tuyến du lịch kết nối, thúc đẩy luân chuyển dòng khách theo cả hai chiều, gia tăng lượng khách nội địa và mở rộng thị trường quốc tế.

Cùng với sự chung tay của các doanh nghiệp như Công ty Cổ phần Ivivu, Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An... trong giới thiệu các gói ưu đãi nghỉ dưỡng kết hợp vé máy bay và vui chơi giải trí sẽ giúp tăng tính hấp dẫn của du lịch Quảng Nam đối với du khách trong nước và quốc tế" - ông Siêu nói.