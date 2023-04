(QNO) - Việc lãnh đạo TP.Hội An chưa thông tin chưa rõ ràng về phương án bán vé tham quan đối với tất cả du khách khi vào tham quan phố cổ đã gây ra nhiều dư luận trái chiều. Chủ trương chung của TP.Hội An vẫn là đảm bảo dịch vụ tốt nhất cho khách mua vé tham quan và kiểm soát tình trạng đơn vị lữ hành có hành vi "chui vé", dẫn đến thất thu. Còn đối với khách lẻ, khi đến với phố cổ Hội An sẽ không cần mua vé.