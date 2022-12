(QNO) - Có nhiều thứ đặc sản tìm thấy ở Hội An, song có một thứ "đặc sản" thật sự độc đáo, khác biệt là đi dạo Hội An trong nước lũ - tất nhiên đảm bảo an toàn. Cùng khám phá vẻ quyến rũ và thu hút qua những hình ảnh do du khách và các nhà nhiếp ảnh ghi lại.

Your browser does not support the video tag.