[VIDEO] - Hiệu quả Tổ 171 thị xã Điện Bàn

(QNO) - Địa bàn rộng, dân cư đông, nhiều cửa ngỏ giao thương, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thị xã Điện Bàn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Trước tình hình này, cuối tháng 5/2023, Công an thị xã Điện Bàn đã thành lập Tổ tuần tra, chốt chặn, kiểm soát về an ninh trật tự (Tổ 171). Qua đó phát hiện, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, được người dân tin tưởng.

