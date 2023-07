Tạm dừng 7 dự án giao thông, Nam Trà My chờ gỡ vướng

DIỄM LỆ | 14/04/2023 - 08:30

Nam Trà My tạm dừng 7 dự án giao thông do huyện làm chủ đầu tư; trong khi đây là yêu cầu rất bức thiết của địa phương. Phóng viên Báo Quảng Nam đã có cuộc trao đổi với ông Trần Văn Mẫn - Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My để làm rõ vấn đề.