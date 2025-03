Xã hội Quảng Nam ưu tiên hỗ trợ vốn vay tạo việc làm cho thanh niên xuất ngũ Chương trình cho vay ưu đãi giải quyết việc làm cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an của Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Quảng Nam đã cho thấy tính thiết thực.

Ngày 20/3/2025, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Bắc Trà My tổ chức giải ngân chính sách tín dụng dành cho thanh niên xuất ngũ. Ảnh: VIỆT QUANG

Năm 2014, anh Trần Ngọc Phương (thôn Dương Trung, xã Trà Dương, Bắc Trà My) nhập ngũ đơn vị pháo phòng không đóng quân ở tỉnh Gia Lai. Năm 2016, anh Phương hoàn thành nghĩa vụ quân sự về lại địa phương.

Trong tháng 3 này, thông qua Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Bắc Trà My, anh Phương tìm đến Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện và được vay vốn ưu đãi 100 triệu đồng để trồng keo lá tràm.

“Gia đình tôi có 5ha rừng nhưng nhiều năm qua không canh tác. Từ nguồn vốn vay của ngân hàng chính sách, tôi sẽ đầu tư trồng keo lá tràm, kỳ vọng ổn định thu nhập” - anh Phương nói.

Năm 2022, anh Nguyễn Đình Quý (thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương) xuất ngũ về địa phương sau 2 năm hoàn thành nghĩa vụ công an ở Trại tạm giam Công an tỉnh. Hơn 3 năm qua, anh Quý theo nghề lái xe nhưng thu nhập không ổn định.

“Tôi đến Ban CHQS huyện Bắc Trà My nhờ trợ giúp về kênh vay vốn ưu đãi thì được liên hệ đến Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện để vay 100 triệu đồng. Có vốn liếng, tôi chú tâm trồng rừng keo lá tràm trên diện tích 6ha để có sinh kế lâu dài” - anh Quý nói.

Ông Hồ Ngọc Tiên - Phó Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Bắc Trà My cho biết, thời gian qua nhiều thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an trở về địa phương nhưng không có việc làm ổn định do thiếu vốn.

Từ đó, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Bắc Trà My phối hợp với Ban CHQS huyện, chính quyền các xã, đại diện các hội, đoàn thể để rà soát nhu cầu vay vốn và phương án vay vốn làm ăn của thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an.

Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện đã đề xuất với UBND huyện Bắc Trà My bố trí ngân sách để cho vay thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an và được bố trí 1,6 tỷ đồng. Ngoài ra, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện dành phần vốn vay của chương trình cho vay giải quyết việc làm để cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an được vay vốn.

“Dư nợ cho vay đối với thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an trở về là 2,1 tỷ đồng với 25 khách hàng. Chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh cho vay bởi tính thiết thực mà chính sách tín dụng này mang lại” - ông Tiên nói.

Ông Hoàng Thanh Lân - Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Nam cho biết, trên địa bàn tỉnh hiện có 41 thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an trở về được vay vốn để tạo việc làm với tổng dư nợ 3,5 tỷ đồng.

“Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương, hội, đoàn thể tuyên truyền về tín dụng ưu đãi; rà soát các thanh niên có nhu cầu vay vốn làm ăn; thẩm định, bình chọn đúng người vay vốn và chú trọng kiểm tra, giám sát sử dụng vốn vay sau giải ngân hiệu quả” - ông Lân nói.