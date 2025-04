Du lịch Quảng Nam với "Miền di sản diệu kỳ" tại VITM Hà Nội 2025 (QNO) - Từ ngày 10-13/4, ngành du lịch Quảng Nam - Đà Nẵng - Huế - Quảng Trị - Quảng Bình liên kết tham gia Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2025.

Gian hàng chung của ngành du lịch 5 địa phương miền Trung tại Hội chợ du lịch quốc tế VITM Hà Nội 2025. Ảnh: HUY TUẤN

Tham gia Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2025, ngành du lịch 5 địa phương đã phối hợp tổ chức gian hàng chung có diện tích 90m² tại khu A2, block 112-121.

Tại gian hàng chung, các đơn vị tổ chức trưng bày ấn phẩm, vật phẩm, sản phẩm đặc trưng của địa phương; cung cấp thông tin, hình ảnh, giới thiệu điểm đến và các gói dịch vụ du lịch; trình chiếu video clip giới thiệu điểm đến, sản phẩm, dịch vụ...

Đặc biệt, tổ chức chương trình hoạt náo, tặng quà lưu niệm du khách tại gian hàng vào 2 khung giờ 10-11 giờ và 15-16 giờ trong các ngày 11-13/4.

Cùng với các địa phương, ngành du lịch Quảng Nam thông tin giới thiệu chương trình ưu đãi thu hút khách đến Quảng Nam năm 2025; giới thiệu, quảng bá các chương trình sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch Quảng Nam năm 2025.

Vào chiều 12/4, tại sân khấu chính Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2025, các địa phương tổ chức chương trình gameshow "Khám phá miền di sản diệu kỳ" với nhiều phần quà hấp dẫn, hứa hẹn thu hút đông đảo khách tham gia.

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam (thứ ba từ phải sang) tham quan gian hàng của 5 địa phương. Ảnh: HUY TUẤN

Đồng hành với ngành du lịch Quảng Nam có 7 doanh nghiệp du lịch gồm: Citadines Pearl Hoi An, Wafaifo Resort Hoi An; Venus Travel Hoi An; Grand Sunrise Palace Hoi An; Hoiana Resort & Golf, Robinson Club Nam Hội An và Nhà hàng Bếp Tre.

Đây cũng là dịp để các đơn vị, doanh nghiệp du lịch của Quảng Nam nói riêng và khu vực miền Trung nói chung chào bán sản phẩm, dịch vụ du lịch và giao lưu, gặp gỡ, tìm kiếm đối tác.