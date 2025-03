Giáo dục - Việc làm Quảng Nam xây dựng chính sách tạo đột phá đầu tư trường THPT Theo kế hoạch, đề án chuẩn hóa cơ sở vật chất các trường THPT trên địa bàn tỉnh sẽ được UBND tỉnh trình kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới để xem xét thông qua. Đây được kỳ vọng sẽ là bước đột phá trong đầu tư phát triển trường THPT.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn trong chuyến kiểm tra cơ sở vật chất Trường THPT Cao Bá Quát (Núi Thành) năm 2024. Ảnh: XUÂN PHÚ

Nhiều trường học xuống cấp

Theo ông Thái Viết Tường - Giám đốc Sở GD-ĐT, trong những năm qua các trường THPT, phổ thông DTNT trên địa bàn tỉnh được quan tâm đầu tư, nhưng nhu cầu quá lớn trong khi nguồn lực có hạn.

Nhiều ngôi trường xây dựng đã lâu nên tình trạng các phòng bị xuống cấp, hư hỏng ngày càng nhiều, không đáp ứng yêu cầu dạy học, nhất là việc dạy học chương trình, sách giáo khoa phổ thông mới; chưa đảm bảo các quy định của Bộ GD-ĐT về tiêu chuẩn cơ sở vật chất.

Thậm chí, không ít ngôi trường rơi vào tình trạng rớt chuẩn do không được đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất sau thời gian dài đạt chuẩn.

“Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia THPT đến thời điểm này mới chỉ có 18% trong khi các cấp học toàn tỉnh là 61%. Trường THPT do tỉnh quản lý đạt chuẩn thấp hơn nhiều so với bậc THCS, tiểu học, mầm non do các địa phương cấp huyện quản lý là một thực tế cần suy nghĩ” - ông Tường nói.

Ngành GD-ĐT cho biết, quy mô giáo dục THPT cả tỉnh khá lớn với tổng cộng 54 trường được phân bố khắp các địa phương. Trong đó, các huyện đồng bằng, thị xã, thành phố có từ 3-5 trường THPT, còn các huyện miền núi cao ít nhất là 2 trường THPT.

Mạng lưới trường lớp cơ bản đáp ứng được nhu cầu học tập của con em các địa phương, song cơ sở vật chất của nhiều trường hiện nay đang xuống cấp khá nặng, thiếu thốn sân chơi, bãi tập, quy hoạch không đủ diện tích.

Qua khảo sát cho thấy một con số đáng báo động, đó là hiện có đến 17 trường THPT (tỷ lệ 32%) phòng học sử dụng hơn 20 năm, nay đã xuống cấp; có 8 trường diện tích không đủ theo quy định như THPT Phan Bội Châu, Lê Quý Đôn (Tam Kỳ), THPT Huỳnh Ngọc Huệ (Đại Lộc), THPT Huỳnh Thúc Kháng (Tiên Phước), THPT Núi Thành, THPT Cao Bá Quát (Núi Thành). Thậm chí, một số trường học đã gần 40 năm xây dựng đến nay vẫn còn sử dụng như Trường Phổ thông DTNT Phước Sơn, THPT DTNT tỉnh hay THPT Trần Hưng Đạo (Hội An) hơn 30 năm.

Theo thống kê, cả tỉnh có tổng cộng gần 580 phòng học, phòng hỗ trợ học tập (thư viện, phòng thiết bị…) xuống cấp cần xây dựng thay thế; chưa kể 380 phòng khối hành chính, phụ trợ xuống cấp, nhà vệ sinh, sân chơi, bãi tập thiếu thốn, chưa được đầu tư đồng bộ.

Hướng đến mục tiêu chuẩn hóa

Bức tranh tổng thể về cơ sở vật chất trường THPT hiện nay rõ ràng không mấy tươi sáng, nói như ông Tường là “chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”.

Trường THPT Duy Tân (Tam Kỳ) cần được đầu tư xây dựng nhà đa năng, thư viện, khu giáo dục thể chất đáp ứng yêu cầu trường chuẩn. Ảnh: XUÂN PHÚ

Trong khi đó, mục tiêu của tỉnh là đầu tư xây dựng các trường THPT theo hướng kiên cố hóa và chuẩn hóa, bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất tối thiểu cho triển khai chương trình giáo dục phổ thông, phấn đấu đến năm 2030 toàn bộ trường THPT được xây dựng kiên cố, trong đó 60% trở lên đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Do đó, việc ban hành một chương trình đầu tư bài bản cho phát triển cơ sở vật chất trường THPT là hết sức cần thiết trong điều kiện hiện nay.

Đề án chuẩn hóa cơ sở vật chất các trường THPT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030 với tổng mức đầu tư 820 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh dự kiến trình tại kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới đây được kỳ vọng sẽ tạo nên sức bật mới mang tính đột phá cho đầu tư phát triển trường THPT.

Theo đề án, trong giai đoạn 5 năm tới sẽ đầu tư xây dựng mới các khối phòng học, phòng chức năng và công trình phụ trợ tại 44 trường đảm bảo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa.

Bao gồm: Đầu tư xây dựng mới thay thế phòng học cấp 4 đã xuống cấp, hư hỏng; phòng không đạt tiêu chuẩn, xây mới bổ sung; sửa chữa đảm bảo đạt chuẩn mức độ theo quy định. Đồng thời mở rộng diện tích phù hợp với không gian phát triển ở địa phương và đạt chuẩn theo quy định đối với 5 trường.

Ngoài ra, sẽ thành lập một ngôi trường THPT mới đáp ứng nhu cầu học tập tại vùng Đông thị xã Điện Bàn (phường Điện Ngọc) do khu vực này thời gian qua phát triển đô thị, khu công nghiệp rất mạnh dẫn đến quá tải.

Khẳng định sự cần thiết của việc trình HĐND tỉnh đề án chuẩn hóa cơ sở vật chất các trường THPT giai đoạn 2026 - 2030, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn trong cuộc làm việc với các ngành liên quan cũng lưu ý rà soát vấn đề quy hoạch. Các cơ sở giáo dục cần xây dựng và phê duyệt quy hoạch mặt bằng tổng thể khuôn viên nhà trường, đảm bảo các công trình được đầu tư xây dựng đúng quy hoạch, tránh việc đầu tư manh mún, chắp vá, không đồng bộ, hiệu quả thấp.

Đầu tư xây dựng mới phải toàn diện, phân kỳ đầu tư đảm bảo hợp lý, phục vụ yêu cầu trường chuẩn và nâng cao chất lượng dạy học.