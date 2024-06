Chính quyền - đoàn thể Quảng Nam xây dựng thí điểm mô hình Tổ giám sát cộng đồng về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản (QNO) - Ngày 24/6, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành kế hoạch xây dựng thí điểm mô hình Tổ giám sát cộng đồng về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024 - 2025

Tổ giám sát cộng đồng sẽ giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm… Ảnh: T.T

Mục tiêu chung xây dựng mô hình này nhằm phát huy vai trò giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng dân cư trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh; nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân về sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản bảo đảm an toàn thực phẩm…

Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2024 - 2025, phấn đấu có ít nhất 30% số xã/phường/thị trấn của các địa phương được chọn xây dựng thí điểm mô hình Tổ giám sát cộng đồng. Trong đó, năm 2024 thực hiện 10%; năm 2025 thực hiện 20%…

Nhiệm vụ của Tổ giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản cấp thôn là theo đõi, thống kê, cập nhật thông tin về tình hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản tại địa bàn; giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản…

UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở ngành, chính quyền địa phương có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ các địa phương trong việc thành lập và tổ chức hoạt động các Tổ giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản đảm bảo hiệu quả.