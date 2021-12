74 học viên tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh

(QNO) - Chiều 30.11, Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh tỉnh bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 3, khóa 75 năm 2021.

Khen thưởng 10 cá nhân có thành tích tốt tại lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh. Ảnh: TUẤN ANH

Qua 10 ngày, 74 học viên là trưởng, phó phòng các sở, ban ngành cấp tỉnh, huyện và cán bộ chủ chốt cấp xã được truyền đạt các nội dung về đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng - an ninh; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới.

Học viên còn được truyền đạt một số vấn đề về xây dựng khu vực phòng thủ cấp tỉnh, huyện; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, địa phương trong xây dựng khu vực phòng thủ. Tổ chức, phương pháp diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã. Nội dung cơ bản của các luật: Quốc phòng - an ninh quốc gia, An ninh mạng, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam và luyện tập bắn súng K54 bài 1...

Tại buổi bế mạc, Ban tổ chức trao giấy chứng nhận cho 74 học viên và khen thưởng 10 học viên có thành tích tốt tại lớp bồi dưỡng.