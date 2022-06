991 cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an tỉnh Quảng Nam được thăng cấp bậc hàm

(QNO) - Sáng nay 6.6, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2022 cho cán bộ, chiến sĩ.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương đại tá, thượng tá. Ảnh: XUÂN MAI

Năm 2022, toàn Công an tỉnh có 991 cán bộ, chiến sĩ đến niên hạn thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương; trong đó cấp tá 310 người, cấp úy 631 người và hạ sĩ quan, hợp đồng lao động 50 người.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương đại tá, thượng tá cho các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh. Các thành viên Ban Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định thăng cấp bậc hàm thượng tá, trung tá cho lãnh đạo, cán bộ chỉ huy từ cấp đội thuộc công an các đơn vị, địa phương.