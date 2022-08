Bàn giao xe ô tô tải chuyên dụng cho Công an 14 xã biên giới

(QNO) - Sáng nay 4.8, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ bàn giao xe ô tô tải chuyên dụng theo quyết định của Bộ Công an cho Công an 14 xã biên giới thuộc 2 huyện Nam Giang và Tây Giang.

Đại tá Huỳnh Sông Thu - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao chìa khóa xe tượng trưng cho đại diện Công an các xã biên giới. Ảnh: XUÂN MAI

Việc trang bị xe ô tô tải chuyên dụng phục vụ công tác là sự quan tâm rất lớn của Bộ Công an đối với lực lượng công an xã nhằm tăng thêm phương tiện để cơ động trong tuần tra kiểm soát, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở; đồng thời góp phần từng bước xây dựng lực lượng công an tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.

Phát biểu tại lễ bàn giao xe, Đại tá Huỳnh Sông Thu - Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị Công an 14 xã biên giới nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quản lý, bảo quản và sử dụng phương tiện được trang bị, đảm bảo phục vụ tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở.