(QNO) - Sáng nay 8.6, tại xã Bình Phục (Thăng Bình) Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Trung Bộ (Bộ Tư lệnh CSCĐ) tổ chức lễ bế giảng khóa huấn luyện chiến sĩ nghĩa vụ tham gia công an năm 2021.

Công an tỉnh Quảng Nam có 179 chiến sĩ tham gia khóa huấn luyện. Ảnh: CÔNG TUẤN

Năm 2021, Trung đoàn CSCĐ Trung Bộ tiếp nhận và huấn luyện 772 chiến sĩ nghĩa vụ tham gia công an của Công an các tỉnh, thành: Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam. Riêng Công an tỉnh Quảng Nam có 179 chiến sĩ.

Trong thời gian 3 tháng, các chiến sĩ được đào tạo, huấn luyện những nội dung cơ bản về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ cơ sở; điều lệnh, quân sự, võ thuật và nghiệp vụ chuyên môn… Kết thúc huấn luyện, 100% chiến sĩ đạt yêu cầu, trong đó 70% đạt khá, giỏi.

Trao chứng chỉ hoàn thành chương trình huấn luyện cho chiến sĩ. Ảnh: CÔNG TUẤN

Các chiến sĩ đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, thực hành thuần thục điều lệnh, quân sự, võ thuật và nghiệp vụ công an, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Ngay sau lễ bế giảng, 179 chiến sĩ của Công an tỉnh Quảng Nam được bàn giao về công an các đơn vị, địa phương.