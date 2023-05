Biểu dương 75 điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua đặc biệt của Công an Quảng Nam

(QNO) - Sáng nay 31/5, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua đặc biệt, biểu dương điển hình tiên tiến nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đến dự.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu thừa ủy quyền trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh. Ảnh: T.C

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh thông tin, năm 2023, lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam nói riêng đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có sáu điều dạy Công an nhân dân (11/3/1948 - 11/3/2023).

Phong trào thi đua đặc biệt được triển khai từ ngày 5/6/2022 đến 19/5/2023 nhằm đẩy mạnh hơn nữa khí thế thi đua, quyết tâm chính trị, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lập nên những chiến công dâng lên Người, cũng chính là sự thể hiện cụ thể nhất việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước.

Hội nghị nhằm đánh giá toàn diện kết quả, hiệu quả của phong trào thi đua; phát hiện nhân rộng mô hình mới, cách làm hay. Đồng thời chỉ ra tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra biện pháp tổ chức thực hiện phong trào thi đua một cách thiết thực, phù hợp, hiệu quả hơn trong thời gian tới, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Phòng Tham mưu (PV01) Công an tỉnh. Ảnh: T.C

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Phòng Tham mưu (PV01) Công an tỉnh.

Đồng thời, Công an tỉnh tôn vinh 75 cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu của phong trào thi đua đặc biệt. Cũng tại hội nghị, Công an tỉnh sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 04 ngày 19/5/2018 của Bộ Công an.

Công an tỉnh tôn vinh 75 cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu của phong trào thi đua đặc biệt. Ảnh: T.C

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng mà Công an tỉnh đạt được thời gian qua. Trong đó, có phần đóng góp quan trọng từ việc tổ chức phong trào thi đua đặc biệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 04 của Bộ Công an.

Đồng chí Hồ Quang Bửu mong muốn lực lượng Công an nhân dân Quảng Nam tiếp tục đưa phong trào “Công an nhân dân học tập và thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy” lên một tầm cao mới, sâu sắc, toàn diện hơn; kết hợp với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Bên cạnh đó, cần lồng ghép tổ chức phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” với thực hiện phong trào thi đua yêu nước và các phong trào thi đua khác một cách sâu rộng, thường xuyên nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác của toàn lực lượng Công an tỉnh.