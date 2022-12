Bộ đội Biên phòng Quảng Nam triển khai toàn diện công tác biên phòng

(QNO) - Ngày 28/12, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác biên phòng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang đến dự.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng trao Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Quyết thắng của Bộ Tư lệnh BĐBP cho BĐBP tỉnh. Ảnh: ANH CHÍN

Năm 2022, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ động xây dựng nghị quyết, kế hoạch triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp công tác biên phòng sát với tình hình, yêu cầu nhiệm vụ.

Các đơn vị duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình, đẩy mạnh các hoạt động tuần tra, kiểm soát; bảo vệ an toàn hệ thống đường biên, cột mốc và chủ quyền vùng biển đảo. Chủ động nắm chắc tình hình nội biên, ngoại biên, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hoạt động của địch và các loại đối tượng trên 2 tuyến biên phòng.

Trong năm 2022, các đơn vị biên phòng triển khai thành công 4 kế hoạch nghiệp vụ; bắt 4 vụ/4 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 16 gam ma túy các loại; xử phạt vi phạm hành chính 104 vụ/179 đối tượng, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 900 triệu đồng.

BĐBP tỉnh cũng chủ động, tích cực triển khai và tổ chức hiệu quả các chương trình, mô hình, việc làm giúp dân phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ... Qua đó góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, lãnh thổ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng. Ảnh: ANH CHÍN

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh đạt được trong năm 2022. Để thực hiện hiệu quả công tác biên phòng năm 2023, đồng chí Lê Văn Dũng yêu cầu BĐBP tỉnh tăng cường hơn nữa công tác quản lý, bảo vệ biên giới, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên phòng.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp với các địa phương, ngành chức năng tích cực tham gia các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn biên giới, biển đảo và giúp dân trong công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ...

Dịp này, BĐBP tỉnh được Bộ Tư lệnh BĐBP tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Quyết thắng năm 2022. Nhiều tập thể và cá nhân cũng được Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.