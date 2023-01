(QNO) - Chiều nay 12/1, đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam do Trung tướng Nguyễn Trọng Bình - Phó Tổng Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam.

Đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu thăm, chúc tết Bộ đội Biên phòng Quảng Nam. Ảnh: VĂN VINH

Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, phương án trực sẵn sàng chiến đấu và tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình ghi nhận và biểu dương kết quả đơn vị đạt được trong năm qua.

Nổi bật là đơn vị đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản l‎ý và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo; đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm. Triển khai hiệu quả các chương trình, mô hình giúp dân phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, xây dựng nông thôn mới và công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn... Qua đó, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh.



Trung tướng Nguyễn Trọng Bình - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam (thứ 3 từ trái sang) tặng quà Bộ đội Biên phòng Quảng Nam. Ảnh: VĂN VINH

Về nhiệm vụ thời gian tới, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình yêu cầu Bộ đội Biên phòng tỉnh duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp, nắm chắc tình hình, chủ động xử lý hiệu quả các tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn khu vực biên giới, biển đảo. Tiếp tục chuẩn bị đầy đủ vật chất, tinh thần cho bộ đội và bảo đảm an toàn địa bàn cho nhân dân đón tết.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, thay mặt Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình gửi lời chúc mừng năm mới và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Quảng Nam.