Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đảm bảo công tác huấn luyện, thực thi nhiệm vụ

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thiếu tướng Phạm Văn Thái - Phó Cục trưởng Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam vừa có chuyến kiểm tra kết quả xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2.

Thiếu tướng Phạm Văn Thái, Phó Cục trưởng Cục Quân huấn kiểm tra tại cảng hải đoàn 21 Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2. Ảnh: P.T

Qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác Bộ Quốc phòng ghi nhận, đánh giá cao công tác phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Vùng với các lực lượng, nắm chắc tình hình trên biển, địa bàn đơn vị, kịp thời tham mưu, xử lý các tình huống không để bị động bất ngờ. Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, huấn luyện bám chắc chỉ đạo, chủ trương, kế hoạch đề ra.

Trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cũng đã điều chỉnh bảo đảm huấn luyện đúng kế hoạch, thời gian và quân số, phù hợp với an toàn phòng chống dịch.

Công tác nghiệp vụ pháp luật đã có nhiều đổi mới về phương pháp hoạt động góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực về bảo vệ chủ quyền, an ninh, duy trì thực thi pháp luật, bảo đảm trật tự, an ninh, an toàn trên biển.

Thời gian tới, đoàn công tác yêu cầu Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 có biện pháp khắc phục ngay những hạn chế tồn tại của đơn vị; tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật, chú trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với phương án tác chiến, phù hợp với tổ chức biên chế, trang bị của đơn vị. Đồng thời nâng cao chất lượng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”…