Cài đặt, sử dụng định danh điện tử - VNeID: Lợi ích lớn cho người dân

Là một trong 7 phương thức thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy, tài khoản VNeID được xem là giải pháp tối ưu để người dân có thể giao dịch mọi lúc, mọi nơi, đặc biệt với những giao dịch thiết yếu. Nỗ lực thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, từ ngày mai 27/5, UBND tỉnh phát động đợt thi đua cao điểm hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt, sử dụng ứng dụng VNeID.

Các nhiệm vụ trong đề án 06 sẽ được đẩy nhanh trong tháng cao điểm. Trong ảnh: Tập trung làm CCCD cho người dân ở cơ sở. Ảnh: T.C

Vẫn “chậm chân”

Công an tỉnh Quảng Nam vẫn đang ráo riết chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương bố trí lực lượng, phương tiện tổ chức đẩy mạnh thực hiện công tác thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân (CCCD), định danh điện tử và phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tập trung đối sánh, cập nhật dữ liệu chuyên ngành phục vụ làm giàu và đảm bảo cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư “đúng, đủ, sạch sống”.

Theo thống kê, đến 14/5/2023, Quảng Nam còn hơn 52.000 công dân thường trú trên địa bàn tỉnh, hơn 2.000 công dân tạm trú tại tỉnh khác trong độ tuổi chưa được cấp CCCD. Đối với tài khoản VNeID, con số kích hoạt vẫn ở mức khá khiêm tốn, chỉ đạt hơn 94.000 trong tổng số hơn 738.000 tài khoản cần kích hoạt (đạt tỷ lệ 12,7%).

Vừa qua, Công an tỉnh cũng đã tổ chức xuất quân, trưng dụng 30 cán bộ, chiến sĩ công tác tại các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tăng cường cho Công an 5 địa phương để thực hiện Đề án 06, gồm Thăng Bình, Đại Lộc, Duy Xuyên, Núi Thành, Phú Ninh và thị xã Điện Bàn.

Ngoài ra, đơn vị này đã làm việc với Sở Y tế, BHXH tỉnh thảo luận thống nhất phương án triển khai mô hình điểm sử dụng thẻ CCCD gắn chíp tích hợp BHYT trong khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế, bệnh viện; triển khai thông báo lưu trú tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh qua ứng dụng VNeID.

BHXH Quảng Nam cũng đang phối hợp với công an triển khai thí điểm xác thực dữ liệu BHXH với dữ liệu dân cư trên địa bàn TP.Tam Kỳ để có cơ sở triển khai, hướng dẫn thực hiện đồng loạt trên địa bàn tỉnh.

Từ ngày 27/5, Quảng Nam bước vào đợt thi đua cao điểm hướng dẫn nhân dân cài đặt, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử (ứng dụng VNeID). Ảnh: T.C

Thượng tá Phan Thanh Hồng - Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh cho hay, dù đã có những tín hiệu tốt, song công tác phối hợp, báo cáo định kỳ của các sở, ngành là thành viên Tổ công tác Đề án 06 vẫn còn nhiều hạn chế.

Nhiều đơn vị báo cáo chậm hoặc không báo cáo. Một số sở, ngành như Sở Tư pháp, BHXH báo cáo chung chung, chưa đánh giá kết quả cụ thể và đề xuất phương hướng giải quyết các nhiệm vụ còn tồn tại. Đối với các địa phương, chỉ duy nhất TP.Tam Kỳ đã có báo cáo về tiến độ Đề án. Sự “chậm chân” của các đơn vị ảnh hưởng rất lớn đến nỗ lực chung.

Vào đợt cao điểm

Ngày 24/5, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đã ký quyết định phát động đợt thi đua cao điểm hướng dẫn nhân dân cài đặt, kích hoạt, sử dụng tài khoản VNeID trên địa bàn tỉnh. Đợt thi đua với chủ đề “Đến từng nhà, rà từng người xác lập tài khoản VNeID phục vụ nhân dân”.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung tuyên truyền về tiện ích của CCCD và ứng dụng VNeID, lợi ích, thuận lợi của tài khoản định danh và xác thực điện tử. Cùng với đó, hướng dẫn đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử cho người dân.

Trước mắt, UBND tỉnh chỉ đạo đảm bảo 100% lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thuộc các sở, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể (Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ) cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh có tài khoản VNeID mức độ 2 và khi có nhu cầu thì sử dụng tài khoản VNeID đã có để truy cập Cổng dịch vụ công Quốc gia thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Đến 30/6/2023, toàn tỉnh phấn đấu kích hoạt được hơn 738.000 tài khoản VNeID, tiến đến đảm bảo mọi người dân đủ điều kiện trên địa bàn thôn, tổ dân phố được kích hoạt VNeID.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu nhấn mạnh, những lợi ích của ứng dụng VNeID là rất lớn, song cốt lõi người dân phải là chủ thể, phải hiểu được ý nghĩa của việc này, chủ động tham gia kích hoạt.

“Cơ quan công quyền, trường học, bệnh viện... phải ưu tiên sử dụng VNeID. Công an tỉnh, các đơn vị tổ chức kiểm tra, xử lý đối với các đơn vị không áp dụng hoặc chậm áp dụng. Đồng thời phải đẩy mạnh truyền thông để người dân chủ động hơn trong việc tham gia cài đặt, kích hoạt ứng dụng.

Các mô hình thí điểm cần được triển khai chặt chẽ, là cơ sở nhân rộng, đa dạng tiện ích. Mọi sở, ngành, địa phương phải phối hợp chặt chẽ, nỗ lực và tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao trong đợt cao điểm” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu nói.