Cán bộ phụ nữ năng động, sáng tạo

Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Hương - Chủ tịch Hội Phụ nữ Lữ đoàn Công binh 270 (Quân khu 5) luôn chăm lo xây dựng Hội phụ nữ trở thành mái nhà gắn kết, phát huy vai trò, trí tuệ của các nữ quân nhân, chung sức xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh.

Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Hương (thứ hai, từ phải sang) trò chuyện với 2 cháu mồ côi Hồ Thị Điệp và Hồ Văn Đệ.

Đóng quân trên địa bàn Quảng Nam, hằng năm mùa hè thường có nhiều đợt nắng nóng gay gắt, kéo dài, đây cũng là giai đoạn đơn vị bước vào huấn luyện, diễn tập với cường độ cao. Theo đó, Thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Nguyễn Thị Hương đã tham mưu và được chỉ huy Lữ đoàn nhất trí để Hội Phụ nữ triển khai “Bát nước thao trường”.

Mỗi tháng, hội trích kinh phí hoạt động, phân công hội viên luân phiên chế biến tươm tất, mang nước chè xanh, nước chanh đường pha đá mát lạnh đến tận tay bộ đội. Từ cách làm này, Hội phụ nữ phát triển thêm mô hình “Bát nước nghĩa tình” cung cấp nước giải khát cho quân nhân đơn vị trong những Ngày kỹ thuật.

Bát nước thao trường của phụ nữ Lữ đoàn Công binh 270. Ảnh: N.D

Nhằm xoa dịu nỗi đau cho trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ do vụ sạt lở kinh hoàng tại nóc Ông Đề (thôn 1 xã Trà Leng, huyện Nam Trà My) cuối tháng 10/2020, chị Hương cùng Ban chấp hành Hội bàn bạc kỹ lưỡng, tham mưu với chỉ huy đơn vị đảm nhận vai trò “Mẹ đỡ đầu” cho 2 cháu Hồ Thị Điệp và em trai Hồ Văn Đệ.

Kêu gọi toàn thể hội viên phụ nữ và cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn chung tay đóng góp, ủng hộ quần áo, sách vở, dụng cụ học tập…, hỗ trợ mỗi cháu 500.000 đồng và 10kg gạo/tháng.

Không những thế, mỗi lần về với các con, các chị đều dành nhiều thời gian trò chuyện tâm tình, động viên, giúp tháo gỡ kịp thời những vướng mắc nảy sinh, phối hợp cùng quân y đơn vị kiểm tra sức khỏe chu đáo.

Trước đây, kinh phí hoạt động phụ nữ chủ yếu xin từ quỹ vốn đơn vị. Tháo gỡ “nút thắt” này, Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Hương đề xuất phương án huy động toàn thể cán bộ, hội viên tham gia trồng nấm bào ngư, nuôi heo, muối nén dưa cà, thu gom chai, lọ...

Trong giai đoạn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, chị em mua 2 máy may công nghiệp, may tặng 1.000 khẩu trang phòng dịch cho cán bộ, chiến sĩ. Trước thực tế các hướng thi công công trình dài ngày của Lữ đoàn luôn cần cung ứng thường xuyên một lượng lớn khẩu trang, găng tay bảo hộ lao động, Hội đứng ra đảm nhận công tác này, liên hệ các xưởng may trên địa bàn để nhập nguyên liệu, phân công chị em tranh thủ ngày nghỉ, giờ nghỉ cắt, may, đóng gói thành phẩm bảo đảm chất lượng.

Cùng với đó, “thủ lĩnh” Hương xung kích phối hợp với Đoàn thanh niên Lữ đoàn tổ chức “Ngày hội đọc sách và văn hóa ẩm thực” vào các ngày nghỉ tuần, cuối tháng. Chị em tham gia trưng bày sách, mở các gian hàng trang trí bắt mắt, trực tiếp nấu, phục vụ các món ăn đặc trưng ba miền như phở bò, bánh canh, mỳ Quảng... đảm bảo chất lượng, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Những cách làm trên tạo nguồn thu tương đối dồi dào cho hoạt động thăm, tặng quà các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, tổ chức các buổi gặp mặt, phát thưởng các cháu học sinh giỏi con quân nhân đơn vị nhân Ngày quốc tế thiếu nhi, Tết Trung thu, tạo điều kiện cho chị em hoàn cảnh khó khăn vay vốn phát triển kinh tế gia đình...

Thượng tá Phạm Thanh Hải - Phó Chính ủy Lữ đoàn nhận xét: “Mặc dù đơn vị chỉ có 15 nữ quân nhân song với bầu nhiệt huyết, sự năng động, sáng tạo, Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Hương cùng Hội Phụ nữ liên tục được các cấp khen thưởng. Riêng năm 2022, cá nhân đồng chí Hương được Tổng cục Chính trị tặng danh hiệu cán bộ phụ nữ xuất sắc tiêu biểu, tập thể Hội được nhận cờ đơn vị xuất sắc trong công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ Quân đội”.