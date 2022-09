Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân Hội An

(QNO) - Sáng nay 9.9, tại TP.Hội An, Hải đoàn 21 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.

Trao tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân Hội An. Ảnh: H.N

Tại chương trình, cán bộ chiến sĩ Hải đoàn 21 đã thông tin tuyên truyền nâng cao hiểu biết cho cán bộ, đảng viên và ngư dân xã Cẩm Thanh, phường Cẩm An, phường Cửa Đại về tình hình chủ quyền, an ninh, an toàn biển đảo Việt Nam; các văn bản pháp luật về biển đảo; chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)...

Khám bệnh cho ngư dân. Ảnh: H.N

Dịp này, Hải đoàn 21 tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí; tặng 100 suất quà cho gia đình ngư dân, nhân dân có hoàn cảnh khó khăn (trị giá 500 nghìn đồng/suất); trao tặng 1.500 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân.