Cảnh sát cơ động tuần tra đêm đảm bảo an ninh trật tự dịp tết

(QNO) - Đều đặn hằng đêm, tổ công tác Cảnh sát cơ động duy trì tuần tra, kiểm soát. Nhiều trường hợp vi phạm lỗi không đội mũ bảo hiểm, chở ba, lạng lách đánh võng bị xử lý, tạm giữ phương tiện vi phạm.

Lực lượng Cảnh sát cơ động tuần tra đêm. Ảnh: C.Q

Đại tá Lê Quang Vịnh - Trưởng phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh thông tin, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đơn vị duy trì tuần tra trên các tuyến đường, địa bàn trọng điểm nhằm ngăn chặn tình trạng tụ tập đông người trái phép gây mất an ninh, hoạt động đua xe, sử dụng trái phép vật liệu nổ, pháo nổ, vi phạm an toàn giao thông...

Mỗi đêm, tổ tuần tra của Phòng Cảnh sát cơ động tổ chức khoảng 10 cán bộ, chiến sĩ, sử dụng mô tô chuyên dụng, ô tô để tuần tra ở các tuyến đường trọng điểm từ 20 giờ đến rạng sáng ngày hôm sau.

Lập biên bản xử lý một trường hợp điều khiển mô tô không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định. Ảnh: C.Q

Theo chân tổ tuần tra, PV ghi nhận nhiều trường hợp điều khiển xe máy chở ba, không đội mũ bảo hiểm bị lập biên bản xử lý. Nhờ sự có mặt của lực lượng Cảnh sát cơ động khắp các tuyến đường, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe máy tốc độ cao, lạng lách đánh võng được hạn chế đáng kể.

Những địa điểm tại Tam Kỳ như Quảng trường 24.3, khu vực Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng, dọc tuyến đường Điện Biên Phủ không còn tình trạng thanh thiếu niên tụ tập gây phức tạp về an ninh trật tự.

Lập biên bản một người vi phạm bỏ lại phương tiện, chạy vào quán ăn bên kia đường để... trốn. Ảnh: C.Q

Đại úy Lê Nho Vũ Tùng - Phó Đại đội trưởng Đội Cảnh sát cơ động chia sẻ, quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhiều đối tượng cố tình bỏ chạy vào quán xá, nhà dân nhằm trốn truy đuổi, không hợp tác làm việc với lực lượng tuần tra.

“Theo quy định, lực lượng sẽ lập biên bản dưới sự chứng kiến của người dân, tịch thu phương tiện và yêu cầu đến trụ sở làm việc. Những trường hợp này chúng tôi kiên quyết xử lý nhằm tạo hiệu quả răn đe, lập lại an ninh trật tự, nhất là thời gian từ khoảng 21 giờ đến sáng hôm sau” - Đại úy Lê Nho Vũ Tùng nói.

Sau khi lập biên bản dưới sự chứng kiến của người dân, Cảnh sát cơ động tạm giữ phương tiện vi phạm để xử lý. Ảnh: C.Q

Từ nay đến Tết Nguyên đán, việc tuần tra, kiểm soát sẽ được duy trì trên toàn tỉnh, trong đó mở rộng ra các địa bàn như Hội An, Hiệp Đức, Núi Thành… Ngoài ra, Cảnh sát cơ động cũng phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông trong việc tuần tra, xử lý vi phạm về an toàn giao thông trên các tuyến theo quy định.

[VIDEO] - Cảnh sát cơ động ra quân tuần tra đêm: