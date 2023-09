Cảnh sát giao thông tăng cường xử lý vi phạm trên các tuyến đường trọng điểm dịp lễ

(QNO) - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ - đường sắt Công an tỉnh huy động 100% lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và khai giảng năm học mới (5/9).

Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ và khai giảng năm học mới. Ảnh: C.Q

Sáng nay 1/9, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt tổ chức ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ Quốc khánh và khai giảng năm học mới. Đồng loạt tuyến đường trọng điểm, trong đó có đường Võ Chí Công sẽ bố trí các tổ tuần tra lưu động nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm.

Thượng tá Phan Thanh Hồng - Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt cho hay, trước diễn biến phức tạp của tình hình trật tự an toàn giao thông, dự lường nhu cầu đi lại của người dân, học sinh - sinh viên tăng cao trong dịp nghỉ lễ, đơn vị đã quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông.

Thượng tá Phan Thanh Hồng - Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt phát lệnh ra quân đợt cao điểm. Ảnh: C.Q

Thực hiện đợt cao điểm, tất cả lãnh đạo phòng, chỉ huy các đội, trạm CSGT và toàn thể cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia trực và ứng trực 100% quân số để bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

CSGT sẽ bố trí các tổ công tác khép kín 24/24 giờ trên các tuyến được phân công tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm. Riêng Đội CSGT số 1 có kế hoạch tăng cường các tổ công tác xử lý vi phạm trên tuyến đường Võ Chí Công. Đây là tuyến trọng điểm có mật độ phương tiện lưu thông cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

CSGT tổ chức nhiều tổ tuần tra lưu động xử lý vi phạm trên đường Võ Chí Công và các tuyến trọng điểm ngay trong sáng 1/9. Ảnh: C.Q

Các tổ công tác còn có nhiệm vụ tuyên truyền pháp luật giao thông; cảnh báo, nhắc nhở người tham gia giao thông chấp hành nghiêm quy định. Điều tiết, hướng dẫn giao thông tại các điểm phức tạp, khu vực trước cổng trường học. Tập trung kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông; trong đó chú trọng xử lý vi phạm về tải trọng, tốc độ, nồng độ cồn, vi phạm luật giao thông của học sinh - sinh viên.

Ngoài ra, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt vẫn đang tiếp tục thực hiện có hiệu quả cao điểm tổng kiểm soát xe ô tô khách, xe container. Công tác tuyên truyền sẽ được tăng cường thông qua các tổ tuyên truyền lưu động, tuyên truyền trực quan, phối hợp tổ chức các buổi ngoại khóa cho học sinh - sinh viên ngay từ đầu năm học mới...

CSGT tổ chức các tổ tuần tra khép kín 24/24 giờ trong suốt đợt nghỉ lễ. Ảnh: C.Q

[VIDEO] - Phòng CSGT đường bộ - đường sắt ra quân đợt cao điểm:

“Phòng CSGT đường bộ - đường sắt đã yêu cầu cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, mệnh lệnh công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, “Thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi”.

Tất cả vì mục tiêu bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông cho nhân dân trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và không để xảy ra tai nạn giao thông liên quan đến học sinh - sinh viên trong ngày khai giảng năm học mới” - Thượng tá Phan Thanh Hồng nói.