Cao điểm tổng kiểm soát xe chở khách và xe container: Số trường hợp vi phạm giảm mạnh

Sau hơn một tuần ra quân cao điểm tổng kiểm soát ô tô kinh doanh vận tải hành khách và ô tô vận tải hàng hóa bằng container, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn tỉnh đã dừng, kiểm tra gần 2.000 phương tiện. Số trường hợp vi phạm bị phát hiện giảm mạnh, cho thấy những hiệu ứng tích cực từ đợt cao điểm này.

CSGT tập trung tuần tra, xử lý đối với xe khách, xe container. Ảnh: C.Q

Theo lãnh đạo Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh, nhờ làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình, chủ động tuyên truyền vận động, tổ chức cho doanh nghiệp ký cam kết thực hiện tốt các quy định, tình hình vi phạm đối với xe khách, xe container có chiều hướng giảm mạnh.

Cụ thể, qua 7 ngày đầu ra quân cao điểm, có hơn 300 trường hợp vi phạm bị phát hiện, lập biên bản xử lý. Trong đó, các lỗi như vi phạm tốc độ, chở quá tải giảm mạnh. Hành vi vi phạm phổ biến được ghi nhận là chở hàng trong khoang chở khách, vi phạm phần đường, làn đường, dừng đỗ không đúng nơi quy định.

Điển hình: Tối 22/8, tổ tuần tra của Đội CSGT số 2 (thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt) phát hiện ô tô đầu kéo (container) BKS 37H-017.43 kéo theo rơ-moóc số hiệu 37R-017.67 do tài xế Đinh Xuân K. (SN 1989, trú thôn 3, Tam Sơn, Anh Sơn, Nghệ An) điều khiển vi phạm lỗi “chở người trên buồng lái quá số lượng người quy định”.

Làm việc với tài xế, CSGT phát hiện phương tiện không có giấy tờ kiểm định. Cả tài xế và chủ phương tiện bị lập biên bản, xử phạt với tổng mức phạt hơn 20 triệu đồng. CSGT cũng đã tạm giữ phương tiện để tiếp tục xử lý.

Thượng tá Phan Thanh Hồng - Trưởng Phòng CSGT đường bộ, đường sắt thông tin, đợt cao điểm được lực lượng tổ chức triển khai khá bài bản. Trước đó, CSGT đã làm việc với các chủ doanh nghiệp, chủ phương tiện, thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông, tuyên truyền về trách nhiệm, mức xử phạt nếu xảy ra vi phạm...

Từ việc làm tốt công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt cho hay có sự chuyển biến rõ nét trong quá trình tuần tra, kiểm soát. Ý thức chấp hành của chủ doanh nghiệp, chủ xe, tài xế rất tốt, tỷ lệ vi phạm thấp so với tổng số lượt kiểm tra, kiểm soát.

Quá trình tuần tra, xử lý vi phạm, CSGT nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân, doanh nghiệp và các tài xế, không có trường hợp nào chống đối, cố tình không chấp hành.

“Cùng với chuyên đề này, CSGT tập trung xử lý các hành vi khác liên quan vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ. Qua thống kê, tình hình trật tự an toàn giao thông trên toàn tỉnh có những chuyển động tích cực, tai nạn giao thông có dấu hiệu giảm.

Phòng CSGT đường bộ, đường sắt đang tiếp tục tham mưu Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp, phát huy tốt hiệu quả của đợt cao điểm, kết hợp triển khai đảm bảo an toàn giao thông cho dịp lễ Quốc khánh 2/9 và mùa tựu trường sắp đến” - Thượng tá Phan Thanh Hồng thông tin.