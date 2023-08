Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với Công an xã, thị trấn chính quy: “Trong áp lực càng phải nỗ lực”

Tại buổi đối thoại tổ chức vào sáng qua 15/8, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh biểu dương những nỗ lực cũng như chia sẻ khó khăn của công an xã chính quy trong việc gìn giữ trật tự trị an tại cơ sở, đóng góp lớn vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời đề nghị công an xã quyết tâm hơn nữa vì nhiệm vụ, vì niềm tự hào màu áo công an nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tặng bằng khen cho các đồng chí công an xã chính quy có nhiều thành tích trong công tác. Ảnh: T.C

Kiến nghị từ cơ sở

Kết quả lấy ý kiến cho thấy, hầu hết cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn ghi nhận và đánh giá tích cực về kết quả hoạt động của lực lượng công an cơ sở. Tuy nhiên, vẫn còn khá nhiều áp lực, khó khăn đối với lực lượng công an xã từ cơ sở.

Đại úy Nguyễn Thanh Vũ - Trưởng Công an xã Điện Hồng (thị xã Điện Bàn) nói, tình hình tội phạm trên địa bàn xã diễn biến phức tạp, đặc biệt là tội phạm trộm cắp từ các địa bàn giáp ranh.

“Thời gian qua, Công an xã vừa phải nỗ lực thực hiện nhiệm vụ trong đợt cao điểm Đề án 06, vừa phải tham gia tuần tra, mật phục từ 23 giờ đêm hôm trước đến 3 giờ sáng hôm sau, công việc rất áp lực. Công an xã có 5 đồng chí đã phải làm ngày đêm, không có ngày nghỉ.

Công an xã Điện Hồng rất mong lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh quan tâm tăng cường chế độ phụ cấp cho đội ngũ công an viên, trang bị công cụ phòng vệ cho dân phòng để lực lượng này yên tâm, trách nhiệm hơn với công việc, giúp sức cho công an xã” - Đại úy Nguyễn Thanh Vũ nói.

Trung tá Nguyễn Minh Thư - Trưởng Công an xã Quế Xuân 1 (Quế Sơn) nói, trong bối cảnh biên chế thấp, công việc nhiều, khó khăn hiện nay của Công an xã là số lượng cán bộ được đào tạo chuyên ngành điều tra hoặc có kinh nghiệm trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm còn hạn chế.

“Một số cán bộ trẻ còn ít kinh nghiệm công tác, chủ yếu chỉ được tiếp xúc, xử lý các hành vi vi phạm hành chính, chưa trực tiếp tiếp xúc, đấu tranh nhiều với các loại tội phạm.

Công an xã, thị trấn cần được tham gia các lớp đào tạo, tập huấn kiến thức nghiệp vụ điều tra tội phạm trong tình hình mới. Đồng thời, chúng tôi mong muốn được quan tâm trang bị điều kiện cơ sở vật chất, vũ khí, công cụ hỗ trợ... để làm tốt công tác chuyên môn” - Trung tá Nguyễn Minh Thư chia sẻ.

Đồng hành với công an cơ sở

Đại tá Võ Thị Trinh - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho hay, qua hơn 3 năm triển khai lực lượng công an chính quy về xã tình hình an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở đã có nhiều chuyển biến tích cực.

“Công an xã đã thể hiện vai trò nòng cốt, tích cực trong thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, góp phần xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh và cải cách hành chính công, phục vụ đắc lực yêu cầu phát triển kinh tế xã hội.

Hoạt động của công an xã được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Tuy nhiên quá trình hoạt động còn những vướng mắc về mặt bố trí lực lượng, xây dựng trụ sở công an xã, thị trấn; trang thiết bị bảo đảm yêu cầu công tác.

Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh hết sức quan tâm vấn đề này và sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp, vừa bảo đảm an ninh trật tự vừa xây dựng công an xã, thị trấn trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu tình hình mới” - Đại tá Võ Thị Trinh chia sẻ.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh biểu dương, chúc mừng các kết quả đã đạt được của lực lượng công an xã, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh giải đáp những kiến nghị của các địa phương liên quan đến hoạt động lực lượng công an xã, thị trấn; đồng thời nhấn mạnh, nhiệm vụ sắp tới đối với công an xã sẽ nặng nề, phức tạp hơn.

“Việc bám sát cơ sở, nắm thông tin, tình hình và nhận diện những nguy cơ tội phạm có vai trò then chốt trong giữ an ninh từ cơ sở, phụ thuộc rất lớn vào lực lượng công an xã, thị trấn.

Lãnh đạo tỉnh và các ngành, các địa phương rất chia sẻ với khó khăn của các đồng chí công an chính quy ở cơ sở và mong muốn các đồng chí ý thức trách nhiệm, vinh dự khi được đưa về làm việc ở cơ sở.

Tại các địa bàn biên giới, trọng điểm, các đồng chí công an xã càng phải quyết tâm hơn nữa trong giữ gìn chủ quyền, chuyển hóa địa bàn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong áp lực, càng phải nỗ lực, lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh và các sở, ngành sẽ luôn theo dõi, đồng hành, tạo điều kiện tốt nhất để các đồng chí yên tâm thực hiện nhiệm vụ” - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nói.