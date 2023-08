Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh: Công an xã chính quy có nhiều đóng góp lớn cho sự phát triển Quảng Nam

(QNO) - Sáng nay 15/8, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cùng Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi đối thoại với công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh phát biểu tại buổi đối thoại với công an xã chính quy. Ảnh: T.C

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, đề án bố trí công an xã chính quy là chủ trương lớn, đã được tỉnh Quảng Nam quán triệt nghiêm túc. Triển khai đề án trong bối cảnh địa bàn rộng lớn, phức tạp, có nhiều khó khăn, song từ nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp và vai trò nòng cốt của Công an tỉnh, toàn tỉnh đã bố trí tương đối đầy đủ số lượng công an xã chính quy, đặc biệt ở 14 xã biên giới.



“Tỉnh ủy, UBND tỉnh ghi nhận những đóng góp rất lớn của lực lượng công an xã cho sự phát triển của tỉnh và biểu dương những dấu ấn để lại trong thời gian qua. Hội nghị lần này là dịp để lãnh đạo tỉnh đối thoại, lắng nghe kiến nghị, đề xuất liên quan đến khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong thực tiễn.

Những kiến nghị sẽ là cơ sở quan trọng để điều chỉnh, giải quyết ngay hoặc kiến nghị với cấp trên có những giải pháp bổ sung, hoàn thiện đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra” - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nhấn mạnh.

Đông đảo đại biểu dự buổi đối thoại. Ảnh: T.C

Theo báo cáo, toàn tỉnh đã bố trí hơn 1.000 cán bộ tại 211 công an xã, thị trấn, trong đó có 210 trưởng công an xã tham gia ban chấp hành đảng bộ xã, thị trấn.

Công an xã, thị trấn đã tập trung tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương và công an cấp huyện ban hành hơn 1.600 văn bản triển khai các chủ trương, kế hoạch về công tác bảo đảm an ninh trật tự; chủ động nắm, phân tích, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu đề xuất công an cấp huyện, đảng ủy, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo giải quyết hiệu quả các vụ việc phức tạp tại cơ sở.

Công an xã chính quy cũng triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Hơn 500 tin báo liên quan đến an ninh trật tự được tiếp nhận, xử lý, phát hiện gần 650 vụ phạm tội và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, kinh tế, môi trường, ma túy; giải tán hàng trăm đối tượng tụ tập gây mất an ninh trật tự; trực tiếp xử lý vi phạm hành chính gần 460 vụ/930 đối tượng, phạt hơn 2,5 tỷ đồng.

Công an cơ sở tích cực triển khai Đề án 06. Ảnh: T.C

Lực lượng công an xã, thị trấn xây dựng mới 2 mô hình; nhân rộng 9 loại với 17 mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về an ninh trật tự. Nhiều mô hình tiêu biểu, điển hình phát huy hiệu quả trong phòng chống tội phạm, góp phần phát hiện, giải quyết ổn định nhiều vụ việc ngay tại cơ sở.

Tại buổi đối thoại, đại diện công an các xã, thị trấn có nhiều kiến nghị, đề xuất liên quan đến bố trí lực lượng, phương tiện, xây dựng trụ sở làm việc... Những ý kiến đề xuất được lãnh đạo UBND tỉnh và Công an tỉnh ghi nhận, giải đáp, tiếp thu để có báo cáo kiến nghị với Bộ Công an.