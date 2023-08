Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh: “Công an xã phải nghe dân nói, nói dân nghe”

(QNO) - Chủ trì buổi đối thoại với công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đề nghị lực lượng ở cơ sở phải sâu sát, giữ mối quan hệ tốt với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân, phải nghe dân nói, nói dân nghe trong công tác và sinh hoạt thường nhật.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh trao bằng khen cho các tập thể công an xã, thị trấn có thành tích xuất sắc trong công tác. Ảnh: C.Q

Lãnh đạo công an tỉnh thông tin, hơn 3 năm triển khai đề án công an xã chính quy, những chuyển biến lớn đã được tạo ra ngay từ cơ sở. Để khảo sát, đánh giá toàn diện về tình hình, kết quả hoạt động phối hợp, tư thế, lễ tiết tác phong, thái độ ứng xử của lực lượng công an với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân, Công an tỉnh đã ban hành 611 phiếu lấy ý kiến của Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam của 211 xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh biểu dương những đóng góp của lực lượng công an xã, thị trấn, đồng thời đề nghị lãnh đạo công an tỉnh, các sở ngành và địa phương có sự quan tâm đồng hành, giúp đỡ tạo điều kiện cho lực lượng cơ sở làm tốt nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh phát biểu tại buổi đối thoại. Ảnh: C.Q

“Thời gian tới, khi yêu cầu nhiệm vụ đặt ra ngày càng nặng nề, khó khăn hơn, việc bám sát cơ sở, nắm thông tin giải quyết các vấn đề bất cập, phức tạp và các yếu tố tiềm ẩn khác hết sức quan trọng và có tính then chốt trong phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Công an xã, thị trấn phải phấn đấu thực hiện tốt yêu cầu đặt ra, chú trọng ở các khu vực biên giới, trọng điểm về an ninh trật tự để thực hiện tốt nhiệm vụ. Công an xã là lực lượng gần dân, bám sát dân nhất, phải nghe dân nói, nói dân nghe” - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nhấn mạnh.

Đồng chí Lê Trí Thanh yêu cầu Công an tỉnh Quảng Nam và các sở ngành lắng nghe các kiến nghị, tâm tư của đội ngũ công an xã, thị trấn để có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đối với những đề xuất vượt thẩm quyền, khẩn trương báo cáo để UBND tỉnh có kiến nghị với Trung ương để xem xét giải quyết, tạo điều kiện cho lực lượng công an cơ sở yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị công an tỉnh, công an huyện, cấp ủy chính quyền địa phương theo dõi, động viên, có các biện pháp quản lý đối với lực lượng, thường xuyên cử cán bộ xã, huyện, các tổ chức chính trị xã hội động viên chia sẻ với công an chính quy vượt qua giai đoạn ban đầu còn nhiều khó khăn.

[VIDEO] - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh phát biểu tại buổi đối thoại

Đối với cán bộ chiến sĩ là công an xã, thị trấn, đồng chí Lê Trí Thanh yêu cầu phải tự ý thức trách nhiệm, niềm vinh dự khi về làm việc ở cơ sở. Những địa bàn khó khăn, vùng sâu vùng xa, vùng hiểm trở, công an cơ sở phải giúp cấp ủy chính quyền địa phương hiểu biết hơn về pháp luật, chế độ chính sách, âm mưu các thế lực thù địch, xây dựng cuộc sống mới văn minh, tiếp thu tiện ích xã hội tốt hơn.

Trong giao tiếp, dân vận, công an xã, thị trấn phải hiểu được phong tục tập quán, điều kiện kinh tế xã hội đặc trưng để gần gũi với thực tiễn, gắn với hơi thở, thực tế cuộc sống người dân. Khi cấp ủy, nhân dân cần phải có, xuất hiện kịp thời, khẩn trương để tạo niềm tin, giữ nghiêm kỷ cương kỷ luật, tư cách tác phong trong ứng xử với nhân dân.

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 10 tập thể công an xã, thị trấn và 10 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác.