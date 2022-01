Công an cơ sở "thức cho dân ngủ"

(QNO) - Những ngày cận Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, lực lượng Công an Quảng Nam nói chung, đặc biệt cán bộ, chiến sĩ (CBCS) công an xã, phường, thị trấn phải gác lại chuyện gia đình, túc trực 24/24 giờ nhằm đảm bảo an ninh trật tự địa bàn, lo cho người dân vui xuân đón tết an toàn.

Hơn 21 giờ, những bước chân của CBCS Công an xã Bình Lâm (Hiệp Đức), Quế Minh (Quế Sơn), Bình Lãnh (Thăng Bình) vẫn miệt mài phối hợp tuần tra trên những con đường làng vùng giáp ranh để “thức cho dân ngủ”. Là địa bàn giáp ranh với các xã Quế Minh, Bình Lãnh, an ninh trật tự ở xã Bình Lâm khá phức tạp, nhất là những ngày cận Tết Nguyên đán do lượng người ra vào địa bàn đông, cộng thêm dịch Covid-19 đang phức tạp.

Công an xã tuần tra đêm kết hợp nhắc nhở người dân nâng cao cảnh giác phòng chống tội phạm.

Để kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn, Công an xã Bình Lâm phối hợp với Công an các xã tuần tra ban đêm; nắm vững nguồn tin có giá trị của bà con cung cấp, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ…

Đại úy Trần Thanh Huấn - Trưởng Công an xã Bình Lâm cho biết: “Là địa bàn giáp ranh 3 xã của 3 huyện khác nhau nên các đối tượng tội phạm dễ lợi dụng hoạt động, nếu không có sự phối hợp đồng bộ giữa lực lượng công an 3 xã thì khó kiểm soát hoạt động của các đối tượng. Vì thế mà việc phối hợp tuần tra, trao đổi thông tin được chúng tôi tiến hành thường xuyên để quản lý chặt địa bàn và hỗ trợ trong công tác”.

Trời càng về khuya, những hoạt động của cuộc sống dường như ngưng lại. Song, lực lượng công an cơ sở vẫn thức cho dân ngủ, mang lại bình yên cho người dân trong những ngày giáp tết. Ông Ngọc Chánh (xã Bình Lâm) nói: "Tôi thấy công an xã tuần tra thường xuyên, mấy hôm nay mưa, lạnh nhưng các anh vẫn đi tuần, răn đe tội phạm, bà con thấy rất yên tâm”.

Nhờ tuần tra ban đêm, lực lượng công an cơ sở đã ngăn chặn nhiều hoạt động vi phạm pháp luật. Trong đó, đáng chú ý trong dịp giáp tết là hoạt động tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép pháo nổ.

Mới đây, Công an xã Duy Sơn (Duy Xuyên) bắt 2 đối tượng vận chuyển trái phép pháo nổ, hay ngày 13.1, Công an xã Bình Lãnh cũng đã phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng đang có hành vi bán mua bán trái phép gần 150 quả pháo nổ.

Không chỉ tuần tra ban đêm, những ngày giáp tết này, hàng ngàn cán bộ chiến sĩ công an xã chính quy, lực lượng tự quản ở cơ sở vẫn luôn tất bật với nhiều công việc không tên. Đó là quan sát camera an ninh, tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, nhanh chóng triển khai lực lượng chốt chặn tại các điểm nóng, có nguy cơ xảy ra tội phạm. Tuyên truyền vận động bà con cùng chung tay giữ vững an ninh trật tự và chuẩn bị tâm thế đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần trong an toàn, lành mạnh.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an Quảng Nam, nhằm đảm bảo an ninh trật tự cho người dân vui xuân đón tết an lành, lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở đã và đang ngày đêm ra quân tấn công trấn áp tội phạm. Đặc biệt, lực lượng Công an xã, phường thị trấn luôn túc trực bám địa bàn, quản lý chặt các đối tượng, tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh từ người dân. Lực lượng công an cơ sở cũng tăng cường trực ban, trực chiến dịp tết và tính toán cho CBCS được nghỉ bù phù hợp.