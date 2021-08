Công an Duy Xuyên tổ chức hội thi tuyên truyền viên giỏi

(QNO) - Công an huyện Duy Xuyên vừa tổ chức hội thi tuyên truyền viên giỏi năm 2021.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho thí sinh Lê Thị Kim Phượng (Công an xã Duy Sơn). Ảnh: T.L

Tham gia hội thi có 14 thí sinh đến từ công an 14 xã, thị trấn. Thí sinh trải qua các phần thi: soạn đề cương, thuyết trình và trả lời câu hỏi ứng xử của ban giám khảo.

Theo đánh giá của ban tổ chức, hầu hết nội dung các bài thuyết trình bám sát chủ đề, sát đối tượng tuyên truyền. Đặc biệt là đi sâu phân tích, làm rõ những thủ đoạn, hành vi gây mất an ninh trật tự trên địa bàn thời gian gần đây với nhiều dẫn chứng sinh động được chuẩn bị công phu cả về phương pháp, cách thức thuyết trình.

Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao giải Nhất cho thí sinh Lê Thị Kim Phượng (Công an xã Duy Sơn), thí sinh Lê Trung Tài (Công an thị trấn Nam Phước) đoạt giải Nhì, 2 thí sinh Trương Hồ Ngọc Vũ (Công an xã Duy Châu) và Nguyễn Hoàng Tuấn (Công an xã Duy Hải) đồng hạng Ba.