Công an Hiệp Đức ra quân đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán

(QNO) - Sáng nay 20.12, Công an huyện Hiệp Đức tổ chức lễ ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Công an huyện Hiệp Đức ra quân đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Ảnh: M.Đ

Lãnh đạo Công an huyện yêu cầu cán bộ chiến sĩ, các đội nghiệp vụ triển khai đồng bộ các biện pháp, chủ động đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, làm trong sạch địa bàn; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh trật tự, cương quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phấn đấu giảm số vụ, số người chết và số người bị thương.

Sau lễ phát động, cán bộ chiến sĩ đơn vị đã diễu hành trên các trục đường nội thị Tân Bình kết hợp tuyên truyền lưu động tạo khí thế sôi nổi, đồng thời nâng cao nhận thức của quần chúng về phối hợp phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm.