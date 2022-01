Công an Hội An phát huy vai trò nòng cốt trong phòng chống Covid-19

(QNO) - Song song với công tác đảm bảo an ninh trật tự, Công an TP.Hội An đã phát huy vai trò nòng cốt trong phòng chống dịch Covid-19.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen các tập thể, cá nhân thuộc Công an TP.Hội An có thành tích xuất sắc năm 2021. Ảnh: M.T

Công an TP.Hội An vừa tổng kết công tác công an năm 2021 và triển khai công tác năm 2022. Năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tác động tiêu cực đến tình hình an ninh trật tư. Tập thể Công an TP.Hội An đã thể hiện quyết tâm chính trị cao, đoàn kết, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn.

Đơn vị đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng của đất nước, của tỉnh, nhất là trong thời gian diễn ra Đại hội XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Việc triển khai các biện pháp phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật được Công an thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, nhiều chỉ tiêu công tác đạt và vượt.

Phạm pháp hình sự trên địa bàn Hội An được kéo giảm 12% so với năm 2020. Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 86,36%, vượt chỉ tiêu đề ra và vượt 2,36% so với năm 2020; trong đó khám phá nhiều vụ án lớn được dư luận quan tâm như cho vay nặng lãi, giết người, đánh bạc qua mạng, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy với khối lượng lớn…

Đặc biệt, Công an thành phố đã phát huy vai trò nòng cốt, tuyến đầu trong phòng chống dịch Covid-19, phòng chống thiên tai, bão lũ, cứu hộ cứu nạn, để lại nhiều hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân.