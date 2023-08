Công an huyện Núi Thành lập tổ công tác đặc biệt

(QNO) - Sáng nay 15/8, Công an huyện Núi Thành tổ chức lễ ra quân tổ công tác đặc biệt.

Công an Núi Thành ra quân kiểm soát ô tô kinh doanh vận tải hành khách và ô tô vận tải hàng hóa bằng container. Ảnh: VĂN PHIN

Tại buổi lễ, Công an huyện Núi Thành công bố quyết định thành lập tổ công tác đặc biệt (959) gồm 6 cán bộ, chiến sĩ được trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ thực hiện tuần tra công khai kết hợp hóa trang mật phục, tuần tra cơ động và chốt chặn kiểm soát nhằm phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Dịp này, Công an huyện Núi Thành cũng ra quân đợt tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và ô tô vận tải hàng hóa bằng container.