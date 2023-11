Công an Quảng Nam bồi dưỡng về an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

(QNO) - Ngày 23/11, Công an Quảng Nam khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức về an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho 150 cán bộ chỉ huy cấp đội và tương đương thuộc Công an tỉnh.

Học viên dự lễ khai giảng. Ảnh: M.T

Đây là lớp bồi dưỡng đầu tiên được tổ chức theo quyết định của Cục Đào tạo - Bộ Công an. Theo quyết định này, Công an Quảng Nam sẽ tổ chức 3 lớp bồi dưỡng kiến thức về an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho 390 học viên. Trong đó có 300 học viên là chỉ huy cấp đội và tương đương, 90 học viên là lãnh đạo cấp phòng và tương đương.

Lớp bồi dưỡng được tổ chức nhằm truyền đạt, cập nhật kiến thức và kỹ năng phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Công an nhân dân phù hợp với tình hình hiện nay.

Trong thời gian 3 ngày, học viên tham gia lớp bồi dưỡng được trang bị các kiến thức tổng quan về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; về tình hình, phương hướng tổ chức lực lượng, biện pháp bảo vệ an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; kiến thức, kỹ năng về công tác bảo mật mạng, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng...

Đại tá Võ Thị Trinh - Phó Giám đốc Công an Quảng Nam phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng lớp bồi dưỡng. Ảnh: M.T

Phát biểu tại lễ khai giảng, Đại tá Võ Thị Trinh - Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, thời gian qua, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương triển khai biện pháp nghiệp vụ, chủ động trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với âm mưu sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi phạm tội; góp phần đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Việc tổ chức các lớp bồi dưỡng giúp trang bị kỹ năng, trình độ chuyên môn, kiến thức về an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao sẽ góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đấu tranh với tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực này.