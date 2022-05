Công an Quảng Nam đoạt giải nhất toàn đoàn Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật

(QNO) - Chiều nay 20.5 diễn ra lễ bế mạc Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật Công an nhân dân (CAND) bảng thi số 5 chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20.7.1962 - 20.7.2022).

Hội thi với sự tham gia của hơn 700 cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an 9 tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Khánh Hòa. Ảnh: T.C

Hội thi diễn ra sôi nổi trong 2 ngày 19 và 20.5 với sự tham gia của hơn 700 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an 9 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa.

Các đội dự thi ở nhiều nội dung như duyệt đội ngũ; kỹ thuật, chiến thuật CAND, tình huống ứng dụng võ thuật CAND, bài võ tổng hợp 38 động tác, bài Mai Hoa Quyền 52 động tác; bắn các loại súng ngắn CZ75, súng AK với các bài bắn chậm, bắn súng ứng dụng, bắn điểm xạ 3 tư thế, bắn vận động 3 tư thế và bắn đĩa.

Ban tổ chức trao giải toàn đoàn cho các đơn vị. Ảnh: T.C

Phát biểu tại lễ bế mạc, Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp - Phó Cục trưởng Cục công tác Đảng và công tác chính trị, Phó Trưởng ban Tổ chức hội thi Bộ Công an nhấn mạnh, cán bộ, chiến sĩ công an các địa phương đã nỗ lực thể hiện hết mình qua từng nội dung thi đấu.

Cán bộ, chiến sĩ công an các địa phương nỗ lực hết mình qua từng nội dung thi đấu. Ảnh: T.C

“Hội thi là hoạt động quan trọng để đánh giá kết quả, chất lượng công tác tập huấn, điều lệnh, quân sự, võ thuật của công an các đơn vị, địa phương. Đồng thời là dịp để công an các tỉnh, thành phố giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác huấn luyện điều lệnh, bắn súng, võ thuật CAND. Qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và lan tỏa khí thế rèn quân trong toàn lực lượng CAND; hướng đến mục tiêu xây dựng tính quân phong, quân kỷ, sự chính quy, tinh nhuệ, tinh thông nghiệp vụ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao” - Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp nói.

Ban tổ chức trao các giải thưởng tập thể, cá nhân xuất sắc trong từng phần thi. Ảnh: T.C

Tại lễ bế mạc, Ban chỉ đạo hội thi Bộ Công an đã trao 53 giải thưởng cho các tập thể, cá nhân. Trong đó, Công an tỉnh Quảng Nam xuất sắc giành giải nhất toàn đoàn; Công an tỉnh Quảng Bình giải nhì; Công an các tỉnh Thừa Thiên Huế và Phú Yên đồng giải ba; Công an tỉnh Khánh Hòa, Quảng Ngãi và TP.Đà Nẵng giải khuyến khích.

Hội thi là dịp giao lưu, học tập kinh nghiệm, tạo sự chuyển biến và lan tỏa khí thế trong toàn lực lượng. Ảnh: T.C

Các đội nhất, nhì, ba toàn đoàn bảng thi số 5 sẽ tham gia vòng chung kết hội thi khu vực phía Nam tổ chức tại tỉnh Thừa Thiên Huế.