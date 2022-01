Công an Quảng Nam đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

(QNO) - Sáng nay 6.1, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2021. Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh dự hội nghị.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Công an tỉnh. Ảnh: T.C

Nhiều dấu ấn



Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, công an toàn tỉnh đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự, triển khai thực hiện hiệu quả các mặt công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác công an năm 2021. Ảnh: T.C

Công an tỉnh chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch, tổ chức triển khai lực lượng, phương tiện bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, đối ngoại quan trọng, nhất là Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trong công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội, các đơn vị đã điều tra, khám phá 532/590 vụ (tỷ lệ 90%, vượt 15% so với chỉ tiêu Bộ Công an giao; trong đó án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 92,4%). Khởi tố điều tra 64 vụ với 108 bị can trên lĩnh vực kinh tế, tham nhũng, chức vụ; khởi tố 4 vụ với 4 bị can, xử phạt vi phạm hành chính 245 trường hợp, phạt 4,1 tỷ đồng trên lĩnh vực môi trường, tài nguyên và an toàn thực phẩm; khởi tố 168 vụ với 242 bị can về tội mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh trao Huân chương Chiến công hạng Ba của Chủ tịch nước cho Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh. Ảnh: T.C

Công tác kiểm tra, rà soát nhân hộ khẩu đảm bảo đầy đủ, chính xác, kịp thời. Ngoài ra, các đơn vị cũng đã triển khai cao điểm tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy; triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông; thực hiện tốt công tác quản lý, giam giữ và chế độ chính sách đối với can phạm nhân…

Trong công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh, Công an tỉnh tiếp tục là đơn vị tuyến đầu, tham gia chủ động, tích cực, thể hiện vai trò nòng cốt theo tinh thần “Lực lượng Công an nhân dân - Lá chắn phòng chống dịch Covid-19 - Thanh bảo kiếm đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội”.

Trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba của Chủ tịch nước cho 6 cá nhân thuộc Công an tỉnh. Ảnh: T.C

Năm 2021, Công an tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Huân chương Chiến công hạng Nhì về thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19; Bộ Công an tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Tại hội nghị, Công an tỉnh đặt mục tiêu giảm 5% số vụ phạm pháp hình sự so với 2019 (trước khi xảy ra dịch bệnh) và các chỉ tiêu công tác quan trọng trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng, hậu cần Công an tỉnh; triển khai xây dựng đề án trụ sở công an xã, thị trấn chính quy theo nghị quyết HĐND tỉnh.

Tiếp tục nỗ lực

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh biểu dương nỗ lực của tập thể Công an tỉnh trên tất cả mặt công tác. Năm 2021, dù phải đối diện nhiều thách thức từ thiên tai, dịch bệnh, trong bối cảnh nhiều khó khăn, song Quảng Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra, được đánh giá là một trong những địa phương nổi bật trong phát triển kinh tế và phòng chống dịch. Thành quả đó có sự đóng góp rất lớn của lực lượng công an, nhất là ở tuyến đầu chống dịch.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.C

Năm 2022 là năm có tính chất bản lề, quyết định đến sự phát triển của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Cùng với sự nỗ lực chung của chính quyền, nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Trí Thanh đề nghị Công an tỉnh quán triệt tốt các chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, tiếp tục nắm chắc tình hình từ cơ sở, đấu tranh ngăn ngừa các hành vi vi phạm từ sớm, từ xa; tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp, không để xảy ra điểm nóng.

“Toàn lực lượng cần tập trung xây dựng thế trận an ninh vững mạnh, phát huy vai trò công an làm nòng cốt trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, quan tâm hơn nữa đến công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tập trung trấn áp tội phạm trong đợt cao điểm Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Thời gian tới, đề nghị toàn lực lượng chủ động, tích cực hơn nữa trong việc xây dựng lực lượng công an xã chính quy trong sạch, vững mạnh, triển khai xây dựng trụ sở làm việc công an xã chính quy để ổn định điều kiện công tác, sinh hoạt” - đồng chí Lê Trí Thanh nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh được Bộ Công an tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư”. Ảnh: T.C

Biểu dương những thành quả đạt được, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục khắc phục những mặt tồn tại, nỗ lực kéo giảm phạm pháp hình sự, giữ vững tỷ lệ điều tra khám phá án đạt và vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao. Đồng thời tiếp tục quán triệt sâu rộng các nội dung của hội nghị công an toàn quốc, chủ động đề ra chương trình công tác phù hợp trong giai đoạn tiếp theo.

Bộ Công an tặng Cờ thi đua năm 2021 cho 4 tập thể xuất sắc. Ảnh: T.C

Dịp này, Công an tỉnh vinh dự được trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; Phòng An ninh chính trị nội bộ được trao tặng Huân chương Chiến công hạng Ba; 6 cá nhân được trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba của Chủ tịch nước. Bộ Công an cũng trao tặng Cờ thi đua năm 2021 cho 4 tập thể, trao danh hiệu thi đua “Đơn vị Quyết thắng” cho 18 tập thể. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh được trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư” của Bộ Công an.