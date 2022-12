Công an Quảng Nam được tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”

(QNO) - Với nhiều thành tích nổi bật trong năm 2022, Công an tỉnh Quảng Nam là một trong 9 đơn vị công an của cả nước được Chính phủ tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: T.C

Ngày 30/12, Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, lãnh đạo Công an tỉnh thông tin, năm 2022 lực lượng công an toàn tỉnh thực hiện tốt chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự. Trọng tâm là tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch chỉ đạo các sở ngành, địa phương triển khai hiệu quả các mặt công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Công an tỉnh diễn tập thành công phòng cháy chữa cháy cấp tỉnh. Ảnh: T.C

Đặc biệt, Công an tỉnh phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các sở ngành liên quan tham mưu tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh (được Ban chỉ đạo diễn tập Quân khu 5 đánh giá xuất sắc); tham mưu tổ chức diễn tập thành công phương án ứng phó thảm họa cháy lớn khu công nghiệp, kết hợp diễn tập chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia với quy mô cấp tỉnh.

Công tác bảo vệ an ninh quốc gia được triển khai quyết liệt, quản lý chặt địa bàn, đối tượng, xử lý hiệu quả nhiều yếu tố phức tạp từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện quan trọng như Lễ kỷ niệm 550 năm Danh xưng Quảng Nam, các hoạt động Năm du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022, kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - liệt sĩ...

Nhiều chuyên án lớn được điều tra, triệt xóa. Ảnh: T.C

Công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Bộ Công an đề ra, qua đó kiềm chế gia tăng tội phạm và chuyển biến tích cực về trật tự xã hội. Các lực lượng Công an tỉnh đã điều tra, khám phá 590 vụ phạm pháp hình sự, đạt 87,5%; án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%.

Công an các đơn vị, địa phương tập trung phòng ngừa, mở nhiều đợt cao điểm, đấu tranh quyết liệt với tội phạm liên quan đến tín dụng đen, cờ bạc, kinh tế, tham nhũng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, môi trường; đã thụ lý, giải quyết 1.713 tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố, đạt 90,5%. Công tác bắt, điều tra, xử lý tội phạm được thực hiện đúng quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh về thành tích xuất sắc trong phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: T.C

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh biểu dương những thành tích nổi bật của lực lượng Công an tỉnh trong năm 2022, thể hiện tinh thần đoàn kết, chủ động, quyết liệt, trách nhiệm của lãnh đạo và toàn thể cán bộ, chiến sĩ. Đây là tiền đề để Công an tỉnh tiếp tục quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đề nghị Công an tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ công và phối hợp chặt chẽ các cấp, ngành trong tham mưu lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời và có biện pháp giải quyết hiệu quả những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” cho các đơn vị cơ sở. Ảnh: T.C

Đồng thời, chú trọng xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên từng lĩnh vực, địa bàn; cùng với các ngành khối nội chính nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự bảo đảm đúng quy định pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm...

Với những thành tích nổi bật trong năm 2022, tại Hội nghị công an toàn quốc lần thứ 78 vừa qua, Công an Quảng Nam là một trong 9 công an các tỉnh thành được Chính phủ tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.