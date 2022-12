Công an Quảng Nam hoàn thành 100% chỉ tiêu công tác thanh tra

(QNO) - Sáng 16/12, Công an Quảng Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác Thanh tra năm 2022, triển khai công tác thanh tra năm 2023.

Trong năm 2022, căn cứ tình hình thực tế và chỉ đạo của Bộ Công an, công an tỉnh đã xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác thanh tra năm 2022 đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Dù số lượng đơn thư, đối tượng thanh tra tăng nhiều hơn so với những năm trước, nhưng phát huy những thuận lợi, từng bước khắc phục khó khăn, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thanh tra Bộ, công an tỉnh đã nỗ lực thực hiện có chất lượng, hiệu quả các mặt công tác thanh tra năm 2022.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: L.S

Tính đến ngày 10/11/2022, Công an tỉnh đã hoàn thành 100% chỉ tiêu công tác thanh tra, trong đó nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt mức như tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh vượt 3,26%; đối tượng thanh tra chuyên đề phòng cháy chữa cháy vượt 71,4%; đối tượng kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra vượt 50%...

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra như tuyên truyền, tập huấn pháp luật về thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng công an cấp huyện trong công tác thanh tra, xây dựng lực lượng thanh tra đảm bảo về số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu công tác thanh tra hiện nay. Bên cạnh việc đánh giá những kết quả đã đạt được, hội nghị đã thảo luận về giải nâng cao chất lượng công tác thanh tra trong thời gian tới...

Tại hội nghị này, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an Quảng Nam biểu dương tập thể đơn vị Thanh tra đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng trong năm 2022.