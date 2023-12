Công an Quảng Nam phát động cuộc vận động “Tự hào một dải non sông”

(QNO) - Sáng nay 4/12, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ phát động thực hiện cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” trong tuổi trẻ Công an tỉnh.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam phát động cuộc vận động “Tự hào một dải non sông”. Ảnh: M.T

Cuộc vận động nhằm tăng cường giáo dục lòng yêu nước, ý thức về chủ quyền quốc gia, dân tộc cho cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên, nhất là phát huy vai trò nòng cốt, xung kích của đoàn viên thanh niên trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền và đảm bảo an ninh biên giới quốc gia.

Hưởng ứng cuộc vận động, công an các đơn vị, địa phương, ban chấp hành các tổ chức đoàn tăng cường tuyên truyền về cuộc vận động, nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên về ý nghĩa và tầm quan trọng việc treo bản đồ Việt Nam; tổ chức các hoạt động tạo hình bản đồ Việt Nam, cuộc thi tìm hiểu về bản đồ Việt Nam, địa lý Việt Nam, chủ quyền biển đảo; thi trang trí khu vực treo bản đồ…

Quang cảnh lễ phát động. Ảnh: M.T

Các hoạt động đảm bảo đa dạng về hình thức, phong phú nội dung, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên tham gia. Trong đợt này, Công an Quảng Nam vận động các đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc việc treo bản đồ Việt Nam tại phòng sinh hoạt chung, phòng truyền thống một cách trang trọng, thiết thực để giáo dục cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên về chủ quyền biên giới quốc gia, dân tộc. Việc treo bản đồ hành chính nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đảm bảo đúng điều kiện quy chuẩn theo quy định hiện hành.

Phát biểu tại lễ phát động, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh về ý nghĩa của bản đồ Việt Nam; yêu cầu lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương chỉ đạo các tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc quán triệt, triển khai cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” đến từng chi đoàn và đoàn viên thanh niên Công an tỉnh.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng trao bản đồ Việt Nam cho đại diện các tổ chức đoàn. Ảnh: M.T

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng đề nghị mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên nâng cao nhận thức, tích cực đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc, thông tin xấu độc xung quanh vấn đề chủ quyền, lãnh thổ, phân giới cắm mốc, biên giới, biển đảo, nhất là chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Đoàn viên thanh niên tăng cường hoạt động tình nguyện, huy động nguồn lực xã hội hóa để trao tặng bản đồ cho công an cấp xã, các đơn vị, địa phương đặc thù, điều kiện khó khăn, nhất là tại khu vực biên giới, biển đảo. Phấn đấu đến hết năm 2024, 100% phòng truyền thống, phòng sinh hoạt chung, địa điểm tiếp công dân của Công an tỉnh, công an các đơn vị, địa phương và trụ sở công an cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh treo bản đồ Việt Nam.