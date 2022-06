Công an Quảng Nam - Sê Kông hợp tác đảm bảo vững chắc an ninh biên giới

Mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 kéo dài, việc hợp tác theo biên bản thường niên đã ký từ năm 2019 giữa Công an tỉnh Quảng Nam và Công an tỉnh Sê Kông (Lào) vẫn được duy trì tổ chức linh hoạt bằng nhiều hình thức, tiếp tục vun đắp tình đoàn kết gắn bó hữu nghị tốt đẹp. Mới đây, tại huyện Lạ Màm tỉnh Sê Kông đã diễn ra hội nghị hợp tác và ký kết Biên bản hợp tác thường niên năm 2022 giữa Công an tỉnh Quảng Nam - Công an tỉnh Sê Kông.

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam và Công an tỉnh Sê Kông ký kết biên bản hợp tác thường niên 2022. Ảnh: X.MAI

Trong công tác trao đổi thông tin tình hình và phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến biên giới Quảng Nam - Sê Kông, hai bên đã phối hợp đảm bảo an toàn Lễ khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Nam Giang - Đắc Tà Ọc; thường xuyên trao đổi thông tin liên quan đến an ninh trật tự, nhất là âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của các thế lực thù địch, các loại tội phạm hoạt động trên tuyến biên giới.

Hai bên thường xuyên phối hợp trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, trong đó tập trung tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mua bán người, tội phạm hình sự...

Công an 2 tỉnh đã thiết lập đường dây nóng 3 cấp tỉnh - huyện - xã để chủ động trong công tác phòng chống tội phạm nói chung, trong đó trọng tâm là tội phạm ma túy; quản lý tốt địa bàn dân cư, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân giao lưu, phát triển kinh tế, ngăn chặn phòng ngừa di cư tự do, kết hôn ngoài giá thú.

Công an Quảng Nam đã hỗ trợ Công an Sê Kông trong kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Covid-19, hỗ trợ vật tư y tế, nhu yếu phẩm với trị giá hơn 500 triệu đồng. Công an Quảng Nam đã tích cực triển khai thực hiện dự án đầu tư nhà làm việc công an huyện Đắc Chưng và đã bàn giao đưa vào sử dụng 4/16 trụ sở làm việc công an các bản giáp biên.

Với tinh thần hợp tác hữu nghị, Công an Quảng Nam và Công an tỉnh Sê Kông tiếp tục giữ vững an ninh trật tự ở tuyến biên giới Quảng Nam và Sê Kông, tạo sự gắn bó bền chặt giữa hai bên, góp phần xây dựng mối đoàn kết hòa bình, hữu nghị Việt - Lào ổn định và phát triển.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam chia sẻ, công an 2 tỉnh đã thiết lập đường dây nóng 3 cấp nên công tác trao đổi thông tin kịp thời, thuận lợi. Những vấn đề nổi cộm liên quan đến 2 tỉnh, nhất là các huyện giáp biên đã được tập trung chỉ đạo, giải quyết tốt.

Chính vì thế trong thời gian qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn giáp biên đã cơ bản được giữ vững. Công an Quảng Nam phát huy tinh thần đoàn kết đặc biệt giữa hai bên để hỗ trợ nhiều mặt với tinh thần hữu nghị, giúp bạn cũng là giúp mình nhằm góp phần bảo vệ tốt an ninh biên giới 2 tỉnh Quảng Nam - Sê Kông, vun đắp tình hữu nghị Việt - Lào truyền thống.

Thiếu tướng Xom Xay Phu-la-kham-ma-ny - Giám đốc Công an tỉnh Sê Kông nói, trong nhiều năm qua, Công an Quảng Nam không những chia sẻ, phối hợp về nghiệp vụ trong công tác bảo vệ an ninh, phòng chống tội phạm cho Công an tỉnh Sê Kông mà còn hỗ trợ rất nhiều về tinh thần, vật chất.

Công an tỉnh Sê Kông ghi nhận về việc hợp tác đầy tình nghĩa của Công an Quảng Nam. Trong thời gian tới, việc hợp tác này tiếp tục phát huy, xây dựng tình đoàn kết mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.