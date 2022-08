Công an Quảng Nam và VNPT ký kết quy chế phối hợp về phòng, chống tội phạm công nghệ cao

(QNO) - Sáng nay 16.8, Công an tỉnh phối hợp với Công ty Công nghệ thông tin thuộc Tập đoàn VNPT tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp trong lĩnh vực chuyển đổi số; công tác đảm bảo an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: M.T

Theo đánh giá, từ khi thành lập (năm 2018), Đội Phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn, điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài, Phòng Cảnh sát hình sự (sau được sáp nhập vào đơn vị mới là Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao) đã phối hợp mời các chuyên gia an ninh mạng của Công ty Công nghệ thông tin VNPT tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ một số kiến thức liên quan đến công tác đảm bảo an ninh mạng.

Hai bên cũng đã kịp thời phối hợp thông tin trong giải quyết nguồn tin về tội phạm, vụ án đang điều tra cũng như thu thập, phân tích dữ liệu, chứng cứ điện tử đối với hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bước đầu đặt nền móng cho các hoạt động phối hợp cho đến nay.

Ký kết quy chế phối hợp giữa hai đơn vị. Ảnh: M.T

Tại hội nghị, hai đơn vị đã thống nhất ký kết quy chế phối hợp trong lĩnh vực chuyển đổi số; công tác đảm bảo an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Quảng Nam với một số nội dung quan trọng.

Trong đó, tập trung phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự; đấu tranh phòng, chống tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao; các hoạt động chuyển đổi số, đảm bảo an toàn, an ninh mạng và phát triển công nghệ thông tin; hỗ trợ xây dựng, triển khai, vận hành, giám sát các giải pháp đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin cho các hệ thống phần mềm nghiệp vụ…