Công an Tam Kỳ làm căn cước công dân cho hơn 200 bệnh nhân tâm thần

Quảng Nam được Bộ Công an công nhận hoàn thành cấp căn cước công dân

T.CÔNG - M.TUẤN | 06/07/2023 - 15:59

(QNO) - Đó là thông tin được đưa ra tại hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 do Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức hôm qua (5/7). Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh dự và phát biểu tại hội nghị.